El Cholo alcanzó las 345 victorias tras la goleada del Atlético de Madrid por 3 a 0 ante Getafe y superó el récord que pertenecía a Luis Aragonés. Julián Álvarez aportó dos asistencias.

Hoy 21:58

Diego Simeone alcanzó un nuevo récord histórico en el fútbol español. El entrenador argentino se convirtió en el técnico con más victorias en la historia de La Liga luego del triunfo del Atlético de Madrid por 3 a 0 ante Getafe, como visitante, por la fecha 13 del campeonato.

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El Cholo llegó a las 345 victorias en 567 partidos dirigidos, con un registro que también incluye 123 empates y 99 derrotas. De esta manera, superó los 344 triunfos que había conseguido Luis Aragonés.

Desde su llegada al conjunto madrileño, Simeone conquistó dos títulos de La Liga, correspondientes a las temporadas 2013/14 y 2020/21.

Tras alcanzar la histórica marca, el entrenador argentino se mostró emocionado y agradeció el acompañamiento de su familia, sus futbolistas y los hinchas del club.

En cuanto al encuentro, Julián Álvarez fue uno de los protagonistas al asistir a Álex Baena y Johnny Cardoso en los primeros dos goles. Álex Grimaldo, de penal, sentenció la goleada. Giuliano Simeone también fue titular.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid quedó tercero con 31 puntos, por detrás del Real Madrid (33) y Barcelona (36).

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