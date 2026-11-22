El municipio capitalino estuvo presente en la cuarta edición de la Expo Ciudad, realizada en Salta, donde se analizaron estrategias de intercambio regional y fortalecimiento de la actividad turística.

Hoy 21:56

La Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero participó de la cuarta edición de la Expo Ciudad, que se realizó en la provincia de Salta.

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El encuentro regional fue organizado por el Ente Rgulador de Turismo de la Ciudad Capital de Salta en el Centro de Convenciones Limache.

El municipio local estuvo representado por el subsecretario de Turismo, Diego Brunet, quien formó parte de las reuniones en donde se analizó la posibilidad de avanzar en el intercambio experiencias, con el fin de desarrollar el turismo receptivo y la interaccion publico privado como ejes de gestión.