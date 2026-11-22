El encuentro reunió a familiares que buscan mantener viva la memoria de sus seres queridos y concientizar a la sociedad sobre la importancia de la seguridad vial. La iniciativa pretende extenderse a diferentes localidades de Santiago del Estero.

Hoy 21:42

En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, familiares de personas que perdieron la vida en hechos de tránsito llevaron adelante una jornada conmemorativa y de concientización en la plaza Libertad de la ciudad Capital.

La actividad tuvo lugar este sábado 21 de noviembre, entre las 19 y las 22:30, bajo la organización del grupo Mamá de un Ángel, con el objetivo de recordar a las víctimas y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante.

Bajo el lema “Que sus nombres nunca sean olvidados”, la jornada contempló palabras alusivas, testimonios de familiares, entrega de folletería de concientización y una suelta de globos blancos como homenaje a quienes perdieron la vida en siniestros viales.

Asimismo, los organizadores invitaron a los familiares a llevar fotografías de sus seres queridos, velas y globos blancos, como parte de un espacio destinado a compartir el recuerdo de las víctimas.

La propuesta forma parte de una serie de actividades que buscan extenderse a distintos puntos de Santiago del Estero durante noviembre. El pasado domingo 15 se llevó adelante una jornada similar en la ciudad de Fernández, que fue declarada de interés municipal y social por el Honorable Concejo Deliberante de esa localidad.

Una de las impulsoras de esta iniciativa es Andrea Sholdan, hermana de Ramón Sholdan, quien falleció el pasado 7 de junio tras ser atropellado por un conductor que, según relató, se encontraba alcoholizado.

“La idea como familiares de víctimas es trabajarlo en toda la provincia durante todo el mes de noviembre”, expresó Andrea al referirse al propósito de estas actividades.

La iniciativa tendrá continuidad el próximo sábado 28 de noviembre, de 19:30 a 22:30, en la plaza Manuel Belgrano de la ciudad de La Banda, con el acompañamiento de la Municipalidad.

A través de estas jornadas, los familiares buscan mantener viva la memoria de sus seres queridos, promover una mayor conciencia ciudadana y evitar que nuevas familias atraviesen el dolor de perder a alguien en un siniestro vial.