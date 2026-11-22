La Gloria, que terminó como líder de la Zona A, buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final. El Globo consiguió la clasificación en la última fecha y llega con la ilusión de dar el golpe en Córdoba.
Instituto y Huracán se enfrentarán este domingo 22 de noviembre, desde las 22, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón, en Córdoba, y tendrá como objetivo para ambos equipos conseguir un lugar entre los ocho mejores del campeonato.
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