El hallazgo se produjo este domingo por la mañana en el barrio 9 de Julio. Fueron sus hermanos quienes encontraron al hombre sin signos vitales y alertaron a las autoridades.

Hoy 16:53

Un hombre de 37 años fue encontrado sin vida durante la mañana de este domingo en una vivienda del barrio 9 de Julio de la ciudad de La Banda, hecho que motivó la intervención de efectivos policiales y autoridades judiciales.

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El fallecido fue identificado como Eduardo Giménez. El hallazgo se produjo alrededor de las 09:20 horas, cuando uno de sus hermanos, de 39 años, llegó al domicilio y advirtió que el hombre no presentaba signos vitales.

Ante esta situación, solicitó la ayuda de otro de sus hermanos, de 29 años. Ambos intentaron asistirlo y dieron aviso a las autoridades policiales.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes, junto con personal de Sanidad Policial.

Tras la intervención del médico policial, la Justicia dispuso la realización de una autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

Por disposición judicial, personal de Bomberos de la Policía trasladó el cuerpo hacia la morgue judicial, donde se practicarán los estudios correspondientes.

La investigación permanece abierta y se aguardan los resultados de las pericias para esclarecer las circunstancias del deceso.