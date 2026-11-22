La Cancillería expresó su respaldo al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y reclamó a las autoridades iraníes que garanticen su seguridad.

Hoy 16:38

El Gobierno argentino condenó este domingo las amenazas e intimidaciones contra Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), luego de las declaraciones de un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, encabezado por Pablo Quirno, manifestó su respaldo al diplomático argentino y cuestionó las advertencias vinculadas al ejercicio de sus responsabilidades al frente del organismo internacional.

“La Argentina considera inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato y reafirma su firme respaldo a Rafael Grossi, así como a la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA”, expresó la Cancillería.

Asimismo, el Gobierno nacional exigió a las autoridades iraníes poner fin de manera inmediata a las amenazas y garantizar la seguridad del personal encargado de desarrollar las tareas de fiscalización nuclear.

“La República Argentina exhorta a las autoridades iraníes a poner fin inmediato a toda amenaza o intimidación contra Rafael Grossi y el personal del OIEA”, remarcó el comunicado.

Las amenazas de Irán contra Rafael Grossi

El pronunciamiento de la Cancillería se produjo después de que Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, acusara al diplomático argentino de actuar en favor de Israel.

“Recibirá lo que se merece”, afirmó el funcionario iraní, sin precisar el alcance de su advertencia.

Las declaraciones se conocieron luego de que Grossi reclamara públicamente a Teherán que restableciera la cooperación con los inspectores internacionales, ante las dificultades para verificar el estado de sus instalaciones nucleares.

Durante una conferencia de prensa en Viena, el titular del OIEA advirtió que la falta de colaboración impide confirmar que el programa nuclear iraní tenga exclusivamente fines pacíficos.

La preocupación internacional por el programa nuclear iraní

Uno de los principales interrogantes planteados por el organismo está relacionado con el paradero de unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido que Irán poseía antes de los ataques de junio de 2025.

“No podemos decir dónde está, qué le pasó ni confirmar cuál es la situación real”, advirtió Grossi.

El diplomático argentino, candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas para el período 2027-2031, también manifestó su preocupación por la posibilidad de que Irán abandone el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

Por su parte, el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, cuestionó la imparcialidad del organismo y reclamó que Israel se incorpore al tratado y someta sus instalaciones a inspecciones internacionales.

En medio de esta creciente tensión diplomática, la Argentina ratificó su respaldo a Grossi y a la independencia del OIEA, reiterando su pedido de que se respete la seguridad de quienes desempeñan funciones dentro del organismo internacional.