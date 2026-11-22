El Canalla, que terminó como líder de la Zona B, buscará recuperarse de la frustración por no conseguir el título anual y avanzar en los playoffs. Enfrente estará el Lobo mendocino, que consiguió la clasificación en la última fecha.
Rosario Central recibirá este domingo a Gimnasia de Mendoza, desde las 16, en el estadio Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El equipo rosarino intentará comenzar con una victoria su camino en la etapa eliminatoria, después de quedarse sin el título de campeón anual, que finalmente quedó en manos de Boca Juniors.
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