Un motociclista de 31 años resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en Andalgalá, siendo trasladado a la Capital para recibir atención médica especializada.

Hoy 15:25

En la madrugada de este domingo, un accidente de motocicleta en Andalgalá dejó a un hombre de 31 años gravemente herido después de perder el control de su vehículo e impactar contra un árbol. El siniestro se registró alrededor de las 06:40 en la avenida Argentina, específicamente entre las calles Salta y José Pascual Jais, según indicaron fuentes policiales que intervinieron en el incidente.

El motociclista, identificado como Roque Francisco Romero, se encontraba circulando en una motocicleta Motomel 150 cc de color azul cuando, por razones que aún están siendo investigadas, perdió el dominio del rodado. El choque contra el árbol fue violento y generó un despliegue inmediato de los servicios de emergencia, quienes recibieron la alerta a través del sistema SAE-911.

Ante la gravedad de las lesiones, el personal de la Comisaría Departamental Andalgalá y del Grupo Infantería llegaron al lugar para proteger la escena del accidente y llevar a cabo las primeras actuaciones pertinentes. Los profesionales de la salud del hospital zonal de Andalgalá brindaron la asistencia inicial al motociclista, pero debido a su estado crítico, se decidió su traslado urgente al Hospital San Juan Bautista en San Fernando del Valle de Catamarca, un centro médico de mayor complejidad.

Aún no se ha emitido un parte médico oficial que detalle la condición del paciente ni su evolución tras la derivación. Las autoridades sanitarias se encuentran a la espera de resultados de las evaluaciones médicas que determinarán el diagnóstico preciso de las lesiones sufridas por Romero.

La intervención de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial ha sido clave en este caso. Los efectivos policiales están llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer la mecánica del siniestro y las circunstancias en las que ocurrió. A medida que avanza la investigación, se espera obtener información adicional sobre la posible implicación de otros vehículos y factores de la calzada en el accidente.

Es relevante mencionar que este tipo de incidentes viales suelen generar un impacto significativo en la comunidad, no solo por las consecuencias físicas para las víctimas, sino también por el llamado a la reflexión sobre la seguridad vial y la necesidad de respetar las normas de tráfico. Las autoridades instan a los conductores a mantener la precaución y a evitar distracciones que podrían llevar a situaciones peligrosas como la sufrida por Romero.