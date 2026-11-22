Con gol de Machuca y otro de Escobar, la Selección superó 2-1 al combinado africano.

Hoy 14:28

La Selección Argentina Sub-17 consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 tras derrotar por 2 a 1 a Mozambique, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C. El conjunto nacional mostró una mejor versión respecto de su debut y quedó bien posicionado de cara a la última jornada.

Los dirigidos por Diego Placente necesitaron apenas cinco minutos para abrir el marcador. Matheo Machuca, juvenil de Independiente, recuperó la pelota en campo rival, avanzó y sacó un potente zurdazo para establecer el 1-0.

Argentina mantuvo el dominio del encuentro y encontró en Simón Escobar a una de sus principales figuras. El futbolista de Vélez amplió la ventaja a los 32 minutos con una gran definición de tres dedos, luego de controlar la pelota en velocidad.

Sin embargo, antes del descanso, un error en la salida del conjunto argentino permitió que Alírio Junior descontara para Mozambique y dejara abierto el resultado.

En el complemento, la Albiceleste contó con oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró capitalizarlas. El seleccionado africano ganó terreno en los minutos finales y estuvo cerca del empate, aunque una intervención decisiva del arquero Valentín Reigia permitió sostener la victoria.

Cómo quedó Argentina y cuándo definirá su clasificación

Con este resultado, Argentina alcanzó los tres puntos y se ubicó en el segundo puesto del Grupo C, por encima de Mozambique gracias al resultado entre ambos y a una unidad de Australia, líder con cuatro puntos.

En la última fecha, el seleccionado nacional enfrentará a Dinamarca, que todavía no sumó unidades, con el objetivo de asegurar su clasificación a los 16avos de final.