El Xeneize se había ganado el derecho a disputar la competencia tras conquistar la Copa Sudamericana, pero el certamen dejó de organizarse en 2019. Una serie de suspensiones por la pandemia y la falta de acuerdos terminaron con una copa que tuvo diez ediciones.

Hoy 13:34

Boca volvió a conquistar un título internacional después de vencer a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026. La consagración le permitió clasificarse a la Recopa Sudamericana 2027, pero también despertó una pregunta entre los hinchas: ¿por qué no jugará la Suruga Bank, el torneo que enfrentaba al campeón sudamericano con el ganador de la copa japonesa?

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La respuesta es que la competencia dejó de disputarse. La Conmebol y la Asociación Japonesa de Fútbol crearon el certamen en 2008, luego de que Arsenal de Sarandí se consagrara en la Sudamericana. El formato establecía una final única en Japón entre los campeones de ambos países, por lo que el ganador del segundo torneo más importante de clubes de Sudamérica tenía la posibilidad de sumar otro título internacional.

Las primeras dos ediciones quedaron en manos de Arsenal e Internacional de Porto Alegre. Después, los equipos japoneses dominaron el torneo con cinco conquistas consecutivas. En 2015, River Plate cortó esa racha y se quedó con el trofeo, mientras que Independiente también logró ganarlo en 2018.

La pandemia y la falta de acuerdos terminaron con la competencia

La última edición se disputó en 2019, cuando Athletico Paranaense goleó 4-0 a Shonan Bellmare y se convirtió en el último campeón de la historia de la Suruga Bank.

En 2020, Independiente del Valle no pudo participar por la pandemia de coronavirus. Un año después, Defensa y Justicia tampoco pudo viajar a Japón debido a las restricciones sanitarias y la realización de los Juegos Olímpicos. Para 2022, el calendario coincidió con el Campeonato de Fútbol de Asia Oriental, mientras que en 2023 no hubo acuerdo entre las entidades para organizar el partido.

Desde entonces, el torneo no volvió a disputarse y tampoco hubo anuncios oficiales sobre su regreso. Por ese motivo, pese a su consagración en la Copa Sudamericana, Boca no tendrá la posibilidad de competir por ese trofeo.

La Recopa Sudamericana será el próximo desafío internacional

Lo que sí tiene asegurado el conjunto argentino es su lugar en la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al campeón de la Copa Libertadores. Su rival saldrá de la final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

La competencia se disputa a dos partidos, con encuentros de ida y vuelta. Aunque la Conmebol todavía no confirmó las fechas, se estima que las finales se jugarán entre el 17 y el 24 de febrero de 2027.