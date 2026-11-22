El piloto argentino igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 después de una gran actuación en el circuito callejero estadounidense. Sumó ocho puntos, volvió a meterse entre los diez mejores después de seis fechas y destacó el rendimiento de Alpine.

Hoy 12:40

Franco Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 y no ocultó su alegría después de finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas. El argentino, que largó desde el noveno puesto, protagonizó una gran carrera con varias maniobras de sobrepaso y volvió a sumar puntos después de seis fechas sin conseguirlo.

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"Fue una carrera larga, creo que divertida para los fanáticos, divertida para ver. Lindo haber peleado con los equipos de adelante. Así que nada, contento obviamente con los puntos, contento con el puesto seis y el cinco de Pierre. Muy positivo", expresó el piloto de Alpine después de bajarse de su monoplaza.

El resultado significó una gran noticia para el argentino, que igualó su mejor ubicación histórica en la categoría, conseguida anteriormente en el Gran Premio de Canadá. Además, sumó ocho unidades y llegó a los 35 puntos en el campeonato, donde ocupa el duodécimo lugar.

Colapinto también explicó las dificultades que atravesó durante las primeras vueltas, especialmente por el comportamiento de los neumáticos blandos. "Con las blandas, al principio, no sé qué pasó. No tenía nada de grip en las primeras cinco vueltas. Fui para atrás bloqueando mucho y patinando", reconoció.

Sin embargo, el cambio de neumáticos le permitió recuperar competitividad y comenzar a protagonizar maniobras importantes. Una de las más destacadas fue cuando superó a los dos McLaren, en una misma acción, algo que el propio piloto valoró especialmente.

"Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros, y es algo que no podemos hacer muy seguido. Desde Monza no habíamos vuelto a hacerlo y ahora estamos peleando contra ellos. Así que eso fue muy positivo", agregó.

Un resultado clave para Alpine

La actuación de Colapinto también fue fundamental para Alpine, que consiguió ubicar sus dos autos entre los seis primeros. Su compañero Pierre Gasly terminó quinto y aportó diez puntos, por lo que la escudería francesa sumó 18 unidades en una jornada que necesitaba después de varias carreras complicadas.

"Después de estas dos últimas carreras difíciles, el equipo se merece este resultado, y estoy muy feliz", destacó el argentino.

La victoria en Las Vegas quedó en manos de Max Verstappen, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio. Detrás finalizaron Kimi Antonelli, Gasly y Colapinto.

Ahora, la Fórmula 1 continuará su calendario con el Gran Premio de Qatar, que se disputará del 27 al 29 de noviembre en el circuito de Lusail. Será la penúltima presentación de la temporada, antes del cierre en Abu Dhabi, donde Colapinto buscará seguir sumando y terminar el año de la mejor manera.