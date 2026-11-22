El actor chileno compartió imágenes desde la misma celebración a la que asistieron su expareja y el futbolista. La publicación generó repercusiones en las redes sociales.

Hoy 12:19

Benjamín Vicuña y la China Suárez coincidieron en el mismo evento y sorprendieron a sus seguidores con las fotos que subieron a las redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ambos asistieron al casamiento de la diseñadora Natalia Antolín y compartieron imágenes de la celebración en sus respectivas cuentas de Instagram.

La actriz llegó acompañada por Mauro Icardi, su actual pareja, mientras que el galán chileno también estuvo entre los invitados. La coincidencia no pasó inadvertida, sobre todo porque los dos sostienen un vínculo familiar por los hijos que tienen en común.

“Todos en dulce armonía”, escribió en X Pepe Ochoa, productor de LAM (América), al ver que Vicuña también era parte de la fiesta en la que estaba la ex Casi Ángeles.

La China publicó una foto de los carteles con los nombres de los recién casados y escribió: “Celebrando a nuestros amigos”.

Por su parte, Vicuña compartió una historia del momento del brindis, en la que etiquetó a Natalia Antolin y a su pareja.

La presencia de ambos en la fiesta tiene un vínculo especial: Natalia es la madrina de Magnolia, la hija que la actriz tuvo con el actor chileno. Por eso, los dos mantienen una relación de amistad con la diseñadora.

En medio del escándalo que involucra a Wanda Nara, Icardi y la China, la actriz eligió asistir al evento junto al futbolista. Vicuña, en cambio, no mostró si estuvo acompañado por su actual novia, Anita Espasandin.