Durante décadas, las especulaciones sobre el asesinato de Kennedy han generado innumerables teorías conspirativas sobre múltiples tiradores, la implicación de la Unión Soviética, la mafia y la CIA.

Hoy 12:18

Cuando en enero del año pasado el presidente estadounidense Donald Trump ordenó la publicación de una gran cantidad documentos secretos relacionados el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, perpetrado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, hubo grandes expectativas entre los historiadores e investigadores especializados en el tema, que esperaban encontrar información importante que les permitiera abrir nuevas líneas de trabajo y, quizás, alguna revelación espectacular. Durante décadas, las especulaciones sobre los detalles del asesinato de Kennedy han generado innumerables teorías conspirativas sobre múltiples tiradores y la implicación de la Unión Soviética, la mafia y la CIA. Por eso, la desclasificación decidida por Trump desató una ola de especulaciones y provocó que los especialistas se apresuraran a revisar esos nuevos documentos.

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Sin embargo, con el correr de los días esas esperanzas dieron paso a la frustración porque ninguno de los papeles desclasificados contradecía la conclusión oficial de la Comisión Warren, que señaló a Lee Harvey Oswald como único autor de magnicidio. “Nada apunta a un segundo tirador. No he visto ningún éxito de taquilla que reescriba la historia esencial del asesinato”, resumió, no sin amargura, Philip Shenon, autor de JFK: Caso abierto. La historia secreta del asesinato de Kennedy, una investigación publicada en 2013.

Cronología de un magnicidio

A 63 años del magnicidio, los hechos siguen siendo los que todo el mundo conoce desde el primer momento y que permiten reconstruir minuto a minuto lo sucedido ese viernes a mediodía en la capital texana. Se pueden ordenar así:

A las 11.40, John F. Kennedy llegó al aeropuerto Love Field, de Dallas, junto con su esposa, Jacqueline, en el marco de una gira para recaudar fondos destinados a su campaña de reelección.

Cuatro minutos después, el presidente y su comitiva abordaron un convertible Lincoln Continental descubierto para dirigirse al Trade Mart, donde JFK tenía previsto pronunciar un discurso. El chófer y su acompañante en el asiento delantero eran dos agentes secretos; en los asientos del medio se ubicaban el gobernador de Texas John Connally, en el de la derecha, y su esposa, a la izquierda; en los de atrás, se sentaron Kennedy a la derecha y Jacqueline a la izquierda.

A las 12.29, cuando transitaba por el centro de Dallas, el vehículo giró a la derecha en Houston Street, junto a la Plaza Dealy, y luego a la izquierda en Elm Street, frente al depósito de libros de la Texas School.

Segundos después de los disparos

A las 12.30, en el momento en que la limusina presidencial reducía la velocidad para hacer el giro se realizaron seis disparos, presumiblemente desde el sexto piso del depósito. El primer tiro falló, pero su impacto sobre el asfalto produjo una pequeña lluvia de piedras que hirió a James Tauge, que estaba entre la multitud que esperaba ver pasar al presidente. El segundo disparo – la famosa “bala mágica” – impactó en la espalda de Kennedy y salió por debajo de su garganta, luego siguió su trayectoria y entró en el pecho de Connaly para después salir, impactar en su muñeca y alojarse en su pierna izquierda. El tercer disparo, cinco segundos después, dio en la cabeza del presidente y le produjo la muerte.

Tres minutos después, Lee Harvey Oswald salió del depósito, donde dejó su fusil, por la puerta principal. Cuando lo encontraron estaba armado con una pistola.

A las 13.15, el agente de policía T.D. Tippit se topó con Oswald y lo vio parecido a la descripción que le habían dado del presunto asesino de Kennedy. Al intentar detenerlo, Oswald le disparó cinco veces y lo mató.

A las 13.22, la policía encontró, oculto entre una pila de cajas del depósito de libros, el rifle Carcano, modelo 38, de 6.5 milímetros comprado legalmente por Oswald en marzo de 1963.

A las 13.50, Oswald fue detenido en las inmediaciones del Texas Theatre por el asesinato de Tippit. Recién después se lo identificaría como el asesino de Kennedy.

A las 14.38, a bordo del Air Force One, el vicepresidente Lyndon B. Johnson juró como presidente de los Estados Unidos. Lo acompañaba Jacqueline Kennedy, que todavía llevaba puesto el vestido manchado con la sangre de su marido.

El 24 de noviembre, Jacob Leon Rubenstein, más conocido como Jack Ruby, mató de un disparo a Oswald en el subsuelo de la Jefatura de Policía de Dallas, cuando iba a ser trasladado a la cárcel del condado. Oswald murió sin haber reconocido ser el asesino de Kennedy. El hecho fue transmitido en directo por los canales de televisión que cubrían el traslado del presunto asesino del presidente.

La investigación oficial

Cuando se cumplía una semana del asesinato, el 29 de noviembre, el presidente Johnson ordenó la creación de una comisión para investigar el magnicidio. La presidió el titular de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Earl Warren, y estaba integrada por personalidades notables del país. Sus otros miembros eran el ex director de la CIA Allen Dulles, el senador republicano John Sherman Cooper, el senador demócrata Richard Russell, el congresista Hale Boggs, el ex presidente del Banco Mundial John McCloy y quien sería presidente de los Estados Unidos una década después, Gerald Ford.

La Comisión Warren, como se la llamó por su presidente, analizó 3.154 pruebas – entre pericias, autopsias, informes de balística y documentos secretos - y revisaron las declaraciones de 552 testigos seleccionados entre 26.550 que ya habían sido interrogados por el FBI. En septiembre de 1964 Warren le entregó personalmente al presidente Johnson los resultados, que tomaron estado público. De acuerdo con el informe, no había puntos oscuros – ni siquiera grises - en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy.

Las conclusiones, que trataban de aventar todas las dudas, fueron que ningún miembro del gobierno estuvo involucrado ni participó de una conspiración para asesinar el presidente y que Lee Harvey Oswald había matado a Kennedy en una acción solitaria, sin colaboradores ni autores intelectuales que le ordenaran hacerlo. Había atacado a Kennedy en un estado de desequilibrio mental, sin ninguna motivación de tipo político. Para perpetrar el magnicidio había realizado tres disparos desde el sexto piso del depósito de libros, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de Kennedy. Oswald también mató al policía Tippit cuando trataba de escapar. La custodia de Kennedy había actuado con métodos desactualizados, que debían ser revisados para mejorar la seguridad de los mandatarios estadounidenses. Por último, la Comisión dijo que Jack Ruby también había actuado solo al matar a Oswald dos días después del magnicidio, y que pudo hacerlo debido a la negligencia de la custodia policial.

En otras palabras, para la Comisión Warren el asesinato de Kennedy era un caso cerrado, con un solo culpable y sin ningún conspirador. Eso hizo que el informe fuera recibido con una ola de críticas. Se lo calificó de maniobra de encubrimiento e incluso se señaló a sus principales responsables: Allen Dulles, quien estaba públicamente enfrentado con Kennedy por la fallida invasión a Cuba ocurrida en 1961, y Gerald Ford, un hombre muy cercano al director del FBI, Edgard Hoover, desembozado enemigo del presidente asesinado.

Las teorías conspirativas

Al no poder despejar las dudas, el informe de la Comisión Warren provocó que cobraran mayor fuerza las decenas de teorías conspirativas que ya existían sobre el magnicidio y que se agregaran otras nuevas. Algunas eran coherentes, mientras que otras realmente delirantes. Unas y otras tenían protagonistas de toda estofa, que incluían al FBI, la CIA, la mafia y hasta a otros países como perpetradores o instigadores del magnicidio. Más de seis décadas después de los hechos, muchas de ellas siguen circulando con fuerza.

La más difundida asegura que la CIA quiso vengarse de Kennedy por la fracasada invasión a Cuba de Bahía de Cochinos, en la cual el presidente se negó a brindar un apoyo militar directo y con eso selló la derrota de los anticastristas. Otra teoría también apunta a la CIA como organizadora del atentado con la intención de acusar a Cuba. Estas dos teorías coinciden con la afirmación que el chofer de la limusina descubierta que trasladaba a Kennedy – un agente del FBI - sabía que le dispararían al presidente en Elm Street y que por eso disminuyó la marcha del vehículo.

Otra versión señala como autores ideológicos a un grupo de banqueros descontentos con una medida reciente que había tomado Kennedy. Meses antes de su asesinato, el presidente firmó una orden ejecutiva que le otorgaba al secretario del Tesoro la autoridad para emitir dólares respaldados con reservas de plata y no solo de oro. De esa manera Kennedy obtendría mayor poder que la Reserva Federal (Fed) lo que afectaría a los intereses de esos banqueros. Para evitarlo, habrían contratado a uno o más sicarios para matar al mandatario, convencidos de que su sucesor, el vicepresidente Johnson, no tomaría esa medida económica.

La mafia también quedó en la mira. Para los que creían en esa teoría el atentado había sido una venganza organizada por un consejo de capos después de que JFK le ordenara al FBI actuar con más dureza contra el crimen organizado y sus intereses. Según esta hipótesis, tanto Oswald como Ruby eran piezas utilizadas por la mafia: uno para matar al presidente y el otro para, al asesinar a Oswald y así borrar los rastros que podían poner en evidencia a las familias de la Cosa Nostra.

El vicepresidente Lyndon B. Johnson tampoco escapó a las acusaciones. Se llegó a insinuar que el asesinato había sido encargado por él porque Kennedy quería que avanzaran cuatro causas que tenía pendientes con la justicia: violación de contratos gubernamentales, prevaricación, lavado de dinero y soborno. Llamativamente, las investigaciones sobre esta hipótesis fueron cerradas cuando Johnson se instaló en el Salón Oval de la Casa Blanca.

La teoría más conocida es la que plantea Oliver Stone en su película J.F.K., estrenada en 1992. Según el director, el magnicidio fue obra de la CIA y los servicios secretos estadounidenses, que utilizaron a la mafia y a Oswald como chivo expiatorio.

El enigma de los disparos

Pese a los informes oficiales – el de la Comisión Warren y los documentos desclasificados el año pasado - casi todas las teorías sostienen que Lee Harvey Oswald no actuó solo y que hubo dos o más tiradores. Incluso la viuda del gobernador John Connally – herido en el atentado – llegó a sostener que su marido había recibido el impacto de una bala diferente a la que mató a Kennedy. El ex gobernador de Texas siempre apoyó públicamente las conclusiones de la Comisión Warren y calificó de descabelladas a las versiones conspirativas. Sin embargo, en privado decía el atentado había sido obra de más de un tirador y que era una operación organizada. Después de la muerte de Connally, uno de sus más estrechos colaboradores, Doug Thompson, contó que le había preguntado al gobernador si estaba convencido de que Oswald había disparado el arma que mató a Kennedy. “Absolutamente no. No creo ni por un segundo en las conclusiones de la Comisión Warren. Si no dije nada es porque amo a este país y necesitábamos cerrar ese episodio cuanto antes. Nunca voy a hablar públicamente acerca de lo que yo creo”, habría respondido el gobernador.

Lee Harvey Oswald negó sistemáticamente durante los interrogatorios haber matado a Kennedy. “Yo no lo maté. No sé nada sobre eso”, se cansó de repetir ante los agentes que lo entrevistaron. Lo seguía negando a las 11.20 de la mañana del 24 de noviembre de 1963, cuando lo iban a trasladar desde la Jefatura de Policía de Dallas a la cárcel del condado y Jack Ruby lo asesinó ante decenas de personas, entre policías, periodistas, camarógrafos y curiosos.

Osvald fue asesinado por Ruby

Su muerte fue el primer asesinato transmitido en vivo y en directo por televisión. Las cámaras, enfocadas en los ascensores, mostraron a Oswald esposado cuando bajaba de uno de ellos flanqueado por dos detectives de civil, uno con sombrero blanco y el otro con sombrero negro. Se llamaban James Laevelle y L. C. Graves y llevaban a Oswald agarrado de los brazos. Luego, los camarógrafos siguieron a los tres hombres caminando unos metros hacia el furgón que iba a trasladar a Oswald y captaron cómo fueron interceptados por Ruby, vestido con un traje oscuro y sombrero negro, que disparó contra el preso en el estómago. Se escuchó un solo disparo. Los policías se le tiraron encima y lo inmovilizaron, mientras que Oswald se retorcía en el suelo de dolor. Lo llevaron al Parkland Memorial – el mismo hospital en que se había anunciado la muerte de Kennedy dos días antes – donde murió poco después de la una de la tarde del 24 de noviembre.

Los secretos de Jack Ruby

Ruby fue juzgado en marzo de 1964 por el asesinato de Lee Harvey Oswald y se declaró inocente. Dijo que ni siquiera se acordaba del momento en el que disparó a Lee Harvey Oswald; aseguró también que sufrió una epilepsia psicomotora por el dolor que le provocó el asesinato de Kennedy. No le sirvió de nada. En una de las sentencias más rápidas de la historia judicial estadounidense, después de once días de juicio el jurado deliberó apenas dos horas y 19 minutos antes de declararlo culpable. Sus abogados apelaron y en octubre de 1966 un tribunal superior anuló el juicio y ordenó realizar otro. La decisión se basó en el uso de testimonios indebidos de los policías sobre sus conversaciones con Ruby luego de la detención. Lo condenaron otra vez.

Ya estaba gravemente enfermo de cáncer. Lo trasladaron al Parkland Memorial Hospital de Dallas, donde murió el 2 de enero de 1967. En un último intento para que revelara la verdad sobre el asesinato de Oswald y, tal vez, algo de la trama del atentado contra Kennedy, su hermano Earl Rubenstein y su abogado, Elmer Gertz, lo entrevistaron con un grabador encendido. Fue en vano, con el cuerpo saturado de calmantes, el asesino de Oswald solo dijo incoherencias.

Si Jack Ruby guardaba algún secreto que podía desmentir las conclusiones de la Comisión Warren, se lo llevó a la tumba. Como señaló al día siguiente un editorialista de USA Today: “Al matar a Oswald, Ruby asesinó a la verdad, porque mientras existió Oswald existió la posibilidad de poner en claro la verdad de aquel horror. La vida de Lee Oswald era el último reducto de una sociedad civilizada para establecer, con pruebas, los motivos del crimen y la culpabilidad de su autor. Ahora, con la muerte de Ruby, desaparece la última esperanza de descubrir la trama detrás de los hechos”.

El juez Warren, presidente de la fallida comisión investigadora sobre el asesinato de John F. Kennedy, murió en Washington DC el 9 de julio de 1974. Antes de dejar este mundo deslizó una frase que volvió a avivar el fuego de las teorías conspirativas: “La verdad no se conocerá mientras vivamos”, aseguró.

Para el investigador Shennon el único aporte que hicieron los documentos desclasificados fue dejar en claro que la CIA y el FBI habían estado vigilando a Oswald, pero que dejaron de hacerlo poco antes de que atentara contra Kennedy. “Ahora estamos descubriendo cuánto más sabían la CIA y el FBI sobre Oswald antes del asesinato. Y la pregunta es: ¿por qué no actuaron en función de la información que tenían en sus propios archivos?”, planteó después de estudiar el material.