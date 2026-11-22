El plantel iba a salir a la madrugada, pero pasó la noche en Barranquilla por la situación de Leandro Paredes y este domingo por la noche aterrizará en Ezeiza.

Hoy 12:55

Después de conquistar la Copa Sudamericana 2026 con el triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro, Boca tuvo que modificar su planificación y permanecer una noche más en Barranquilla, Colombia. El motivo fue la situación de Leandro Paredes, quien se descompensó mientras brindaba una entrevista en el campo de juego y debió ser trasladado a una clínica para realizarse estudios.

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El plantel tenía previsto regresar a la Argentina durante la madrugada del domingo, pero la situación del capitán cambió la logística. Finalmente, la delegación dejará el hotel durante el mediodía y abordará un vuelo chárter por la tarde, con llegada estimada al aeropuerto de Ezeiza alrededor de las 22.

Paredes había pedido el cambio al comienzo del segundo tiempo de la final y, según explicó el entrenador Rodolfo Arruabarrena, ya se sentía mal durante el entretiempo. Luego, en medio de los festejos por la consagración, volvió a sufrir una descompensación y fue atendido por profesionales médicos.

Una vez en el país, el plantel tendrá descanso y retomará los entrenamientos el lunes, con la mirada puesta en el próximo compromiso. Boca recibirá a Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura.