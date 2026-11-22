Con su actuación en Estados Unidos, el argentino sumó seis unidades y está metido en la pelea por escalar posiciones en el campeonato. El panorama que le queda de cara al cierre.

Hoy 13:19

Franco Colapinto tuvo un fin de semana destacado en el Gran Premio de Las Vegas y consiguió un resultado clave para sus aspiraciones en el campeonato de la Fórmula 1. El argentino terminó sexto, sumó ocho puntos y alcanzó las 35 unidades en la temporada, con las que se ubica en el 12° puesto de la clasificación de pilotos.

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La actuación en el circuito callejero estadounidense le permitió acercarse a Arvid Lindblad, quien ocupa la 11ª posición con 38 puntos. De esta manera, el piloto de Alpine quedó a solamente tres unidades de su rival, cuando restan dos competencias para finalizar el calendario.

El resultado también significó una importante cosecha para la escudería francesa. Pierre Gasly terminó quinto y sumó diez puntos, por lo que llegó a 52 unidades y se mantiene en el décimo lugar del campeonato. Entre ambos pilotos aportaron 18 puntos para Alpine en Las Vegas.

Así está el campeonato de pilotos de la Fórmula 1

La clasificación tiene a Kimi Antonelli, de Mercedes, como campeón de la temporada 2026, con 402 puntos. Detrás aparecen Max Verstappen, con 304, y Lewis Hamilton, con 267 unidades.

Estas son las posiciones principales después del Gran Premio de Las Vegas:

Kimi Antonelli (Mercedes) - 402 puntos. Max Verstappen (Red Bull) - 304. Lewis Hamilton (Ferrari) - 267. George Russell (Mercedes) - 264. Lando Norris (McLaren) - 264. Charles Leclerc (Ferrari) - 250. Oscar Piastri (McLaren) - 167. Isack Hadjar (Red Bull) - 122. Liam Lawson (Racing Bulls) - 89. Pierre Gasly (Alpine) - 52. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 38. Franco Colapinto (Alpine) - 35. Oliver Bearman (Haas) - 23. Gabriel Bortoleto (Audi) - 14.

Qatar y Abu Dhabi, las últimas oportunidades para sumar

La temporada de la Fórmula 1 entrará en su tramo final con dos competencias por delante. La próxima será el Gran Premio de Qatar, que se disputará del 27 al 29 de noviembre en el circuito de Lusail.

Luego llegará el cierre del campeonato con el Gran Premio de Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre. Colapinto tendrá dos oportunidades para seguir sumando puntos, acercarse al top 10 y cerrar su temporada con buenas sensaciones junto a Alpine.