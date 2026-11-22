Para niños de 5 a 11 años. A través de cuentos, juegos y sonidos, los participantes escucharán, imaginarán, crearán y convertirán pequeños ruidos en grandes historias.

Hoy 12:55

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 24 y el jueves 26 de noviembre, el Taller literario "Cazadores de sonidos", destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 hs, en forma gratuita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

¿Y si los sonidos pudieran contar historias? El CCB invita a los niños a vivir una aventura literaria, donde los oídos serán los exploradores y la imaginación los llevará a descubrir mundos maravillosos.

A través de cuentos, juegos y sonidos, los participantes escucharán, imaginarán, crearán y convertirán pequeños ruidos en grandes historias.

Un taller para escuchar y crear.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Cupos limitados.