Angeles Agustina Flores, de 28 años, se encuentra desaparecida en San Salvador de Jujuy desde ayer y su búsqueda ha sido activada por las autoridades locales.

Hoy 14:13

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) ha emitido un comunicado solicitando la colaboración de la ciudadanía en la búsqueda de Angeles Agustina Flores, una joven de 28 años que se encuentra desaparecida desde el 24 de octubre de 2023.

La denuncia de su desaparición fue presentada el mismo día en que se reportó su ausencia, lo que ha permitido a las autoridades iniciar de inmediato las investigaciones pertinentes. Angeles es residente de San Salvador de Jujuy y su caso ha generado gran preocupación en la comunidad local.

Según la información proporcionada por CINDAC, Angeles tiene características físicas distintivas que facilitan su identificación. Posee cabello negro corto, piel blanca con pecas y una contextura robusta. Además, lleva un tatuaje de corazones entrelazados en su mano izquierda, lo que puede ser un dato relevante en la búsqueda.

El día de su desaparición, se la vio vestida con un pantalón deportivo oscuro, una remera naranja de mangas largas y zapatillas Adidas en colores blanco y negro. Las características de su vestimenta son esenciales para quienes puedan haberla visto o tener información sobre su paradero.

Las autoridades han instado a la comunidad a estar atenta y a reportar cualquier información que pueda ser útil para dar con el paradero de Angeles. Se puede contactar a la policía a través del número de emergencias 911, así como también a los teléfonos 388-6860239 y 388-6828607. La colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de casos, donde cada dato puede ser crucial.

Los casos de desaparición de mujeres y personas de la diversidad son una preocupación constante en nuestra sociedad, y la rápida respuesta de las autoridades es vital para lograr resultados positivos. La comunidad está llamada a unirse en la búsqueda de Angeles y a contribuir de cualquier forma posible para su localización.