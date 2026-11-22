El jefe de Estado respondió a los cuestionamientos en redes sociales y volvió a expresar su apoyo a las decisiones de la autoridad monetaria.

Hoy 15:33

El presidente Javier Milei volvió a respaldar este domingo la administración de las reservas de oro que hizo el Banco Central durante su gestión y apuntó contra sus críticos, a un mes del duro informe de la Auditoría General de la Nación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“¿Alguno de los que desfilaron opinando sobre el oro, donde entre otras críticas flojas de fundamentos cuestionaban la cobertura del BCRA, ha salido a pedir perdón? ¿Se imaginan alguien así en el Banco Central y que pierda el 40% de la posición en oro fruto de sus falencias técnicas?”, arremetió el Presidente a través de un posteo en X.

El mensaje fue una respuesta a un usuario que listaba la caída de distintos activos: “La plata cae 66,2%, el bitcoin 38,5%, el oro 37,1%, el petróleo 29,7%, el Nasdaq 100 20,2% y el S&P 500 11,9%”. En ese contexto, Milei defendió la política de su gestión en relación con sus reservas metálicas, luego de la discusión que se generó a partir del informe de la AGN.

Casi dos meses atrás, el pasado 8 de octubre, la Auditoría General de la Nación informó las conclusiones de su revisión de los estados contables del Central de 2025. Si bien consideró que son “razonables” en sus aspectos técnicos, aseguró que la entidad perdió 1,5 billones de pesos -unos US$1023 millones-, por operaciones con derivados que usaron parte del oro como activo subyacente. “Desde que se auditan los estados contables del Banco Central por parte de esta auditoría, nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud”, dijo el titular del organismo, Juan Manuel Olmos.

En un comunicado, el BCRA afirmó que su posición arrojó en 2025 un resultado neto positivo de US$2505 millones y que los derivados que funcionan como seguro “suelen registrar un resultado negativo” cuando el activo protegido gana valor. Además, acusó a la AGN de actuar “con fines puramente políticos” y recordó que el organismo de control no había objetado esa estrategia entre 2007 y 2011.

El 29 de octubre, la entidad volvió sobre el tema en su Informe de Política Monetaria de septiembre. Allí explicó que las operaciones de 2024 y 2025 usaron zero-cost collars: la compra de opciones de venta (puts) para fijar un piso de protección, financiada con la venta de opciones de compra (calls) que limitan las ganancias ante subas extraordinarias.

Según el documento, ese esquema le permitió capturar cerca del 70% de un aumento de 66% en el precio durante 2025, un salto que el BCRA calificó como un evento con 0,01% de probabilidad estadística. También reconoció un “costo de oportunidad significativo” y sostuvo que una cobertura debe evaluarse por los riesgos que buscaba reducir y la información disponible al momento de decidirla, no solo por lo que ocurrió después.

El Banco Central explicó además por qué retomó las coberturas en octubre de 2024. A fines de 2023, las reservas netas eran negativas en US$11.200 millones y el 93% de las divisas estaba comprometido en pases y swaps con vencimiento en los siguientes 12 meses. Las tenencias, de 61,7 toneladas compradas entre 2004 y 2011, valían entonces US$4100 millones (18% de las reservas) y habían trepado a US$5200 millones (19,3%) cuando se reanudó la operatoria. El Central agregó que las coberturas se aplicaron en 13 de los últimos 20 años y que la política rige desde 2006.

La AGN, en tanto, informó que lleva adelante una evaluación específica sobre la gestión de las reservas físicas. Busca determinar qué procedimiento siguió el BCRA para trasladar parte del metal al exterior, adónde lo envió y qué beneficio obtuvo.

Sobre ese punto, Bausili había dicho en septiembre ante comisiones del Senado que una parte del oro está en las bóvedas del organismo y otra en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea. “Parece atractivo armar conspiración o novela”, respondió entonces sobre el traslado a Suiza, que explicó por la alta demanda de lingotes y el menor costo para convertir oro de menor calidad en uno de mayor calidad.