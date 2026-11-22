El diario británico analizó el encarecimiento del financiamiento argentino, la caída de la aprobación presidencial y la incertidumbre sobre los vencimientos de deuda de 2027.

Hoy 16:41

El prestigioso diario británico Financial Times publicó un análisis sobre el deterioro de las condiciones de financiamiento de la Argentina durante los últimos cuatro meses, en medio de la creciente incertidumbre económica y política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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La publicación atribuyó el incremento del costo del crédito a la caída de la popularidad del presidente Javier Milei, las dudas sobre sus posibilidades de reelección y los interrogantes respecto de la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Según consignó el medio, el riesgo país pasó de poco más de 400 puntos básicos a principios de agosto a 1.070 unidades el viernes, de acuerdo con el índice elaborado por J.P. Morgan.

La actividad económica y la incertidumbre electoral

Financial Times señaló que la aprobación de Milei pasó de superar el 40% en enero a ubicarse en torno al 35% durante los últimos meses, según las mediciones citadas en el artículo.

A este escenario se suma la evolución de la actividad económica. De acuerdo con los analistas mencionados por la publicación, la Argentina habría ingresado en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026.

El diario británico consideró que estas circunstancias incrementaron la incertidumbre entre los inversores respecto de una eventual reelección del actual mandatario y la posibilidad de que un cambio de Gobierno derive en una revisión de las reformas económicas impulsadas por la administración libertaria.

“Milei sigue siendo competitivo, pero durante mucho tiempo el mercado asumió que casi con seguridad sería reelegido y las encuestas nos dicen que enfrentamos un escenario mucho más incierto”, explicó Ramiro Blazquez Giomi, estratega del grupo financiero StoneX, citado por el medio.

Los desafíos del Gobierno para pagar la deuda

Otro de los principales puntos del análisis está relacionado con los compromisos financieros que deberá afrontar el Tesoro nacional durante el próximo año.

Según las cifras publicadas por Financial Times, la Argentina debe cubrir alrededor de US$17.000 millones en pagos a bonistas privados, mientras que el encarecimiento del financiamiento habría generado un faltante de aproximadamente US$10.000 millones.

La suba del riesgo país también condicionó las posibilidades de concretar nuevas emisiones de deuda soberana en dólares bajo legislación local, operaciones que permanecen suspendidas desde agosto.

A través de ese mecanismo, el programa financiero presentado en julio por el ministro de Economía, Luis Caputo, contemplaba obtener unos US$5.000 millones.

Las alternativas de financiamiento y el contexto internacional

El informe también recordó que, a principios de agosto, las condiciones financieras eran más favorables y existían expectativas de que la Argentina regresara a los mercados internacionales de capitales.

Sin embargo, el Gobierno optó por no avanzar con nuevas colocaciones internacionales al considerar que las tasas de interés todavía eran demasiado elevadas.

En su lugar, recurrió a organismos multilaterales y operaciones de financiamiento con bancos internacionales, mediante las cuales el Banco Central obtuvo alrededor de US$6.000 millones desde el inicio de la gestión de Milei, según la publicación.

Financial Times también mencionó la posibilidad de recurrir nuevamente al respaldo financiero de Estados Unidos y al swap de monedas con China, renovado en agosto por cinco años y valuado en US$19.000 millones.

En paralelo, el aumento de los precios internacionales de la energía, las expectativas de tasas de interés más elevadas en Estados Unidos y la volatilidad de los mercados tecnológicos contribuyeron a reducir el atractivo de los activos de economías emergentes.

De acuerdo con los analistas citados por el diario británico, el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda resulta poco viable mientras el riesgo país no registre una disminución sustancial.