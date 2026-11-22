La secretaria general de la Presidencia comenzó a involucrarse más directamente en las negociaciones políticas y multiplicó sus apariciones públicas.

Hoy 16:32

En medio de las negociaciones por la reforma electoral y las crecientes disputas internas de La Libertad Avanza, Karina Milei comenzó a modificar su forma de ejercer el poder dentro del Gobierno nacional.

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La secretaria general de la Presidencia incrementó su participación en las negociaciones políticas, amplió su equipo de colaboradores y ganó protagonismo en la toma de decisiones, después de haber delegado buena parte del armado territorial y legislativo durante los primeros años de gestión.

El cambio abrió diferentes interpretaciones dentro del oficialismo, particularmente respecto del papel que desempeñan Martín y Eduardo “Lule” Menem, dos de sus principales aliados políticos desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Mientras algunos sectores consideran que ambos dirigentes perdieron centralidad, desde el entorno de la funcionaria rechazan que exista una decisión de desplazarlos.

“Lo que hace Karina es ampliar el espacio y su equipo. No es en detrimento de Martín y de Lule, que tienen un rol importante en la estrategia política en general”, aseguraron fuentes cercanas a la secretaria general.

El crecimiento de Diego Santilli y las internas del oficialismo

Uno de los dirigentes que ganó protagonismo en el esquema político del Gobierno es Diego Santilli, cuya experiencia en la gestión pública y su vínculo con los gobernadores son valorados por el entorno presidencial.

Su incorporación a las negociaciones permitió ampliar el equipo encargado de buscar consensos legislativos y establecer acuerdos con distintos sectores políticos.

En paralelo, Karina Milei comenzó a mantener conversaciones directas con Mauricio Macri y distintos mandatarios provinciales, en una dinámica que, según fuentes oficialistas, se desarrolla desde hace aproximadamente cinco meses.

Sin embargo, la multiplicación de las disputas internas representa una dificultad para la coordinación política. A las diferencias históricas entre los Menem y Santiago Caputo se sumaron tensiones entre otros sectores del oficialismo.

Uno de los episodios que expuso esas diferencias fue la frustrada sesión legislativa sobre la soberanía de Malvinas, en la que al oficialismo le faltaron tres votos para alcanzar el quórum y se produjeron acusaciones cruzadas entre sus integrantes.

La reorganización de su círculo de confianza

El mayor involucramiento político de Karina Milei coincide con una serie de cambios en su entorno más cercano.

El alejamiento de Manuel Adorni, el menor protagonismo de Javier Lanari y la renuncia de Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Presidencia modificaron la composición de su equipo de confianza.

La salida de Agudiez se produjo en septiembre, en medio de las controversias por presuntas filtraciones y problemas de seguridad en la Quinta de Olivos. No obstante, desde la Casa Rosada negaron que su desvinculación estuviera relacionada con sospechas sobre su conducta.

Entre las figuras que mantienen una relación cercana con la hermana del Presidente se encuentran la diputada porteña Pilar Ramírez y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

A ellos se sumaron colaboradores con perfiles vinculados a la gestión, la construcción política y la comunicación institucional, como el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Una mayor exposición pública

Después de casi tres años de mantener un perfil predominantemente reservado, Karina Milei multiplicó sus apariciones públicas durante los últimos dos meses.

En octubre participó de la inauguración de una planta de litio en la Puna, junto a Santilli y los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil. También asumió un papel visible en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Durante noviembre, la funcionaria recorrió ferias de emprendedores, participó de actividades productivas y visitó establecimientos privados.

El cambio también se trasladó a las redes sociales, donde estrenó cuentas institucionales en X, Instagram y Facebook para difundir sus actividades y diferenciar la comunicación de su gestión de sus intervenciones políticas personales.

Desde su entorno sostienen que la estrategia busca darle mayor visibilidad a su trabajo, aunque algunos sectores interpretan estos movimientos como parte de la construcción de una imagen política propia.

Las especulaciones sobre una candidatura en 2027

El creciente protagonismo de la secretaria general de la Presidencia alimentó las versiones sobre una eventual candidatura en las elecciones de 2027, incluso con la posibilidad de integrar una fórmula presidencial junto a su hermano.

Sin embargo, desde la Casa Rosada descartaron, por el momento, la alternativa de una fórmula integrada por Javier y Karina Milei.

En las conversaciones sobre una eventual candidatura a la vicepresidencia también aparecen los nombres de Sandra Pettovello, Martín Menem y el senador Agustín Monteverde, aunque no existen definiciones al respecto.

En el entorno de la funcionaria consideran que su responsabilidad en la conducción política de La Libertad Avanza resulta difícil de compatibilizar con una candidatura electoral.

“Son roles distintos. Si tiene un rol de armadora y jefa del espacio, ponerla en el lugar de candidata no es lo buscado”, señalaron fuentes oficialistas.

Por ahora, Karina Milei continúa ampliando su participación en las decisiones políticas del Gobierno, mientras las disputas internas y el armado electoral para 2027 comienzan a ocupar un lugar cada vez más relevante en la agenda libertaria.