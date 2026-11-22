La Justicia de Salta ha decidido que un hombre de 32 años siga en prisión preventiva mientras avanza la investigación por la trágica muerte de un niño de 2 años ocurrida en junio pasado.

Hoy 16:14

La Justicia de Salta ha confirmado la decisión de mantener en prisión preventiva a un hombre de 32 años, acusado de ser el responsable de la muerte de un niño de dos años. Esta medida se extenderá por un plazo de tres meses mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes relacionadas con el caso, que ha conmocionado a la sociedad local debido a su naturaleza trágica.

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El imputado, quien era pareja de la madre del menor, enfrenta la grave acusación de homicidio agravado por alevosía. La Fiscalía ha presentado evidencias que sugieren que el hombre provocó la muerte del niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, lo que ha llevado a la opinión pública a cuestionar la seguridad de los menores en su entorno familiar.

La resolución fue tomada por el juez del distrito Centro, Jorge Luis Musa, durante una audiencia de revisión de la prisión preventiva. El magistrado escuchó los argumentos de las partes involucradas, incluyendo la representación del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal penal 2, Daniel Espilocín, quien solicitó que se mantenga al acusado privado de libertad mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Los sucesos que llevaron a esta situación comenzaron el 22 de junio, cuando el niño fue llevado por su madre al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado en código rojo al Hospital Materno Infantil, donde llegó sin signos vitales, lo que desató una serie de acciones legales y un intenso seguimiento mediático.

En el inicio de la investigación, se había dispuesto la prisión preventiva tanto para la madre como para su pareja. Sin embargo, en una audiencia posterior en octubre, la madre recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, mientras que la medida cautelar para el hombre se mantuvo. La madre del menor está imputada provisionalmente como autora del delito de homicidio agravado por el vínculo, lo que ha generado un debate sobre las responsabilidades compartidas en este trágico caso.

El fiscal Espilocín ha apelado la decisión que otorgó la prisión domiciliaria a la madre, argumentando que esta medida debería ser revocada considerando la gravedad del caso. La investigación sigue en curso y la Justicia mantiene bajo prisión preventiva al hombre acusado, esperando esclarecer todos los detalles que rodean la muerte del menor y determinar las responsabilidades correspondientes.