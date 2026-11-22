El Xeneize publicó un mensaje en sus redes sociales luego de conquistar su 19° título internacional. Con la consagración ante Atlético Mineiro, superó al Rojo en el historial de trofeos continentales y quedó como el club más ganador de Sudamérica.

Hoy 15:47

Boca no dejó pasar la oportunidad de celebrar algo más que la conquista de la Copa Sudamericana 2026. Después de vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, el club lanzó una chicana dirigida a Independiente y se adjudicó el título de máximo ganador internacional del continente.

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A través de su cuenta oficial de X, el conjunto de la Ribera publicó una fotografía de Leandro Paredes levantando el trofeo y acompañó la imagen con un mensaje contundente: “El que más copas ganó. 19 títulos internacionales”. Además, agregó otra frase que apuntó directamente al histórico apodo del equipo de Avellaneda: “El verdadero Rey”.

La publicación no pasó desapercibida entre los hinchas de ambos clubes. Hasta antes de la final, Boca e Independiente compartían el primer lugar del ranking de títulos internacionales reconocidos por la Conmebol, con 18 conquistas cada uno. Sin embargo, el triunfo ante el equipo brasileño le permitió al Xeneize alcanzar las 19 estrellas y quedar en soledad en la cima.

Los 19 títulos internacionales de Boca

Con la nueva consagración, el equipo argentino llegó a tres Copas Sudamericanas, luego de las obtenidas en 2004 y 2005. Además, su palmarés internacional incluye seis Copas Libertadores, cuatro Recopas Sudamericanas, tres Copas Intercontinentales, una Supercopa Sudamericana, una Copa Máster de Supercopa y una Copa de Oro Nicolás Leoz.

La diferencia con Independiente quedó establecida después de varios años de paridad. El Rojo había alcanzado los 18 títulos durante el período en el que Boca atravesó una sequía internacional de 18 años, que terminó este sábado con la victoria en Colombia.

Ahora, el Xeneize tendrá la posibilidad de ampliar la distancia en el historial. Ya tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027 y disputará la Recopa Sudamericana frente al campeón de la Libertadores, que saldrá de la final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.