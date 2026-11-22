Mariano Chihade continuará la recuperación en su domicilio, luego de la operación a la que fue sometido hace cuatro días.

Hoy 15:44

Mariano Chihade, la pareja de Mariana Fabbiani, recibió el alta médica este domingo. Así lo informaron en las redes sociales de su productora con un parte.

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“En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en el Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre”, se lee en el comunicado. Además, señalaron: “Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”.

Cabe recordar que el estado de salud del productor salió a la luz este martes después de que en las redes sociales de la productora Mandarina compartieran un primer parte médico donde explicaron que después de someterse a estudios programados y, “en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”, había quedado bajo observación.