El fiscal general Sandro Abraldes manifestó su conformidad con el veredicto por el homicidio de Cristian Díaz, aunque no descartó recurrir el monto de la pena.

Hoy 16:36

El fiscal general Sandro Abraldes no descartó apelar la condena de 12 años de prisión impuesta al músico Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, aunque aclaró que esperará conocer los fundamentos del tribunal antes de tomar una decisión.

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Tras el veredicto del pasado viernes, el representante del Ministerio Público Fiscal manifestó su satisfacción por la validación de la acusación, pero recordó que durante los alegatos había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión.

“Tengo que esperar a ver qué fundamentos hay. Sin eso no puedo adelantar nada”, explicó Abraldes en declaraciones radiales.

El fiscal aclaró que una eventual apelación estaría centrada exclusivamente en el monto de la pena y no en la responsabilidad penal del músico, quien fue considerado autor de un homicidio doloso.

“Si vemos que realmente hay un elemento serio, lo haremos. Si no, para ir a hacer una aventura a Casación, no”, sostuvo.

Cuánto tiempo deberá cumplir el Pity Álvarez

Abraldes explicó que el músico permanece bajo un régimen de internación involuntaria dispuesto por un juez civil, mientras que la implementación del arresto domiciliario con monitoreo electrónico ordenado por el tribunal dependerá de las condiciones establecidas para su cumplimiento.

Asimismo, precisó que el tiempo que Álvarez permaneció en prisión preventiva deberá descontarse de la condena definitiva.

El fiscal recordó que el músico agotó el plazo máximo de prisión preventiva, contemplado en dos años más una prórroga de un año para casos complejos, y que también atravesó un período de arresto domiciliario.

Sin embargo, evitó precisar cuánto tiempo deberá cumplir efectivamente hasta que se conozcan los fundamentos de la sentencia y se determine el cómputo correspondiente.

En cuanto a la posibilidad de que Álvarez pueda realizar actividades laborales o brindar recitales mientras cumpla el arresto domiciliario, Abraldes prefirió no anticipar una postura.

Los cuestionamientos sobre la salud del músico durante el juicio

El fiscal también se refirió a los reiterados planteos de la defensa sobre el estado de salud de Álvarez y su capacidad para afrontar el proceso judicial.

Según sostuvo, los informes médicos y el comportamiento del músico durante las audiencias permitieron establecer que contaba con las capacidades mínimas necesarias para ser juzgado.

“El día que declaró cinco horas estaba perfectamente con juicio conservado de realidad”, afirmó Abraldes, sin desconocer los problemas de salud y las adicciones que atraviesa el artista.

El representante del Ministerio Público explicó que el debate, inicialmente previsto para siete u ocho audiencias, terminó extendiéndose durante alrededor de veinte jornadas debido, entre otros factores, a los reiterados planteos de la defensa.

Para la Fiscalía, el juicio permitió acreditar que Álvarez fue el responsable del homicidio de Cristian Díaz y que no actuó en legítima defensa.

Ahora, la atención estará puesta en la difusión de los fundamentos del tribunal, a partir de los cuales la Fiscalía determinará si existen elementos suficientes para solicitar una revisión de los 12 años de prisión impuestos al músico.