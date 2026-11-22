El servicio se prestará con normalidad este lunes 23 de noviembre, durante los turnos mañana y tarde, respetando el cronograma habitual de cada barrio de la ciudad Capital.

Hoy 21:57

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital informó que la recolección de residuos domiciliarios durante el lunes 23 de noviembre feriado por el Día de la Soberanía Nacional se cumplirá de manera habitual, según el cronograma establecido para cada barrio.

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De esta manera, el trabajo de los empleados municipales con los camiones compactadores se llevará adelante en los turnos mañana y tarde.

La dependencia municipal recordó a los vecinos sacar la basura debidamente embolsada y minutos previos al paso de los camiones recolectores.