La jefa del bloque oficialista en el Senado mantuvo un encuentro con el legislador tucumano Mariano Campero, quien se alejó de la bancada libertaria y expresó su apoyo a una posible postulación de la exministra de Seguridad en 2027.

Hoy 22:11

La senadora Patricia Bullrich se reunió con el diputado nacional Mariano Campero, quien abandonó el bloque de La Libertad Avanza tras denunciar un presunto acuerdo entre el oficialismo nacional y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

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El encuentro se realizó el pasado jueves, aunque trascendió este domingo mediante una publicación del intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, quien también participó de la reunión.

Campero, integrante del círculo político de Bullrich, explicó los motivos de su alejamiento del bloque oficialista y ratificó sus aspiraciones de competir por la gobernación de Tucumán.

Además, cuestionó las críticas provenientes de algunos sectores del Gobierno hacia la exministra de Seguridad y manifestó su respaldo a una eventual candidatura presidencial: “Me gustaría que pueda ser presidenta”.

Los motivos de la ruptura con La Libertad Avanza

El diputado tucumano denunció que la conducción provincial de La Libertad Avanza, encabezada por Lisandro Catalán, habría alcanzado un acuerdo con el gobernador Osvaldo Jaldo para desestimar una presentación judicial que buscaba impedirle competir por un nuevo mandato.

Según Campero, ese entendimiento representa un obstáculo para sus propias aspiraciones electorales.

Desde su entorno aseguraron que la salida del bloque no tuvo como objetivo perjudicar al Gobierno nacional y que el legislador rechazó la posibilidad de que otros diputados acompañaran su alejamiento.

La reacción de la Casa Rosada

Pese a las diferencias internas que atravesó el oficialismo durante las últimas semanas, desde el Gobierno descartaron que la decisión de Campero haya sido impulsada por Bullrich.

En cambio, atribuyeron su salida a sus aspiraciones políticas en Tucumán y ratificaron la importancia de la senadora en las negociaciones parlamentarias para conseguir la suspensión de las PASO.

El encuentro se conoció después de que Javier Milei respaldara públicamente a Bullrich y la definiera como su socia política, en un intento por reducir las tensiones dentro de La Libertad Avanza.