Jahir Elías, Lisandro Díaz y Juan Bautista Bianqueri conquistaron el título nacional en sus respectivas categorías. La delegación provincial contó con 44 pilotos y obtuvo destacados resultados en el cierre de la temporada.

Hoy 22:11

El BMX santiagueño volvió a destacarse a nivel nacional con la consagración de Jahir Elías, Lisandro Díaz y Juan Bautista Bianqueri, quienes se proclamaron campeones argentinos tras disputarse la décima y última fecha del campeonato en Mendoza.

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La competencia, que reunió a alrededor de 400 pilotos de diferentes categorías, se desarrolló en la pista José Luis Narpe, ubicada en el Parque General San Martín, al pie del Cerro de la Gloria.

La delegación provincial, representada por la Asociación Santiagueña de Bicicross (ASABI), contó con 44 competidores y consiguió importantes resultados individuales y colectivos.

Tres campeones santiagueños

El piloto de Fernández, Jahir Elías, se consagró campeón argentino por sexta vez consecutiva en la categoría Expertos de 11 años, pese a sufrir una fractura de clavícula como consecuencia de una caída durante la semifinal del Campeonato Open.

Por su parte, Lisandro Díaz conquistó el título en la categoría Junior, luego de dominar la final de principio a fin y sumar los puntos necesarios para coronarse. El santiagueño había terminado como subcampeón en la temporada anterior.

En tanto, Juan Bautista Bianqueri se quedó con el campeonato en Novicios de 7 años, ratificando el crecimiento deportivo que había demostrado en competencias internacionales como el Campeonato Iberoamericano y la Copa Latina.

Los santiagueños que subieron al podio

Además de los tres campeones, la delegación provincial cosechó numerosos segundos y terceros puestos en la clasificación final del certamen.

Subcampeones argentinos:

Bahir Wardi (Escuela de 6 años).

Juan Di Pauli (Crucero Principiantes).

Máximo Weber (Novicios de 7 años).

Valentino Murad (Novicios de 11 años).

Ihan Stabio (Novicios de 13 años).

Valentino Corvalán (Novicios de 15 años).

Mateo Cáceres (Novicios de 17 años).

Valentino Jugo (Expertos de 7 años).

Valentino Luna (Expertos de 10 años).

Benjamín Luna (Expertos de 13 años).

Terceros puestos:

Hernestina Catán (Camicleta).

Jonatan Chocobar (Crucero Principiantes).

Germán Carabajal (Crucero de 40 a 49 años).

Milo Castillo (Novicios de 6 años).

Máximo Coronel (Novicios de 9 años).

Nicolás Stancampiano (Expertos de 16 años).

En cuanto a la clasificación por equipos, la Asociación Santiagueña de Bicicross obtuvo el cuarto puesto en Novicios y el sexto en Expertos, cerrando una destacada temporada que volvió a posicionar a Santiago del Estero entre los protagonistas del BMX nacional.