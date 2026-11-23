Tras consagrarse campeón en Colombia, el plantel xeneize arribó a la Argentina cerca de la medianoche y fue recibido por cientos de simpatizantes. Los jugadores celebraron en un micro descapotable antes de regresar a los entrenamientos para afrontar el Torneo Clausura.

Hoy 07:02

Después de conquistar la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors regresó a la Argentina durante la noche del domingo y protagonizó un multitudinario festejo junto a sus hinchas en Ezeiza. El plantel llegó desde Barranquilla con el trofeo continental y fue recibido entre cánticos, banderas y una verdadera fiesta azul y oro.

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La delegación aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 23.54, luego de haber postergado su regreso por la descompensación que sufrió Leandro Paredes tras la final disputada el sábado ante Atlético Mineiro, en la que el Xeneize se impuso por 2 a 0.

Una vez en suelo argentino, los futbolistas se subieron a un micro descapotable identificado con la palabra “Campeones” y emprendieron el recorrido hacia Boca Predio, donde cientos de simpatizantes aguardaban para celebrar la conquista.

Durante el trayecto, los jugadores cantaron, bailaron y compartieron su alegría con los hinchas, que acompañaron el micro con camisetas, banderas y cánticos. Los festejos también incluyeron algunas cargadas a su clásico rival, River Plate.

La consagración representa un logro especial para el club de la Ribera, que volvió a conquistar un título internacional después de 18 años y sumó su tercera Copa Sudamericana, tras las obtenidas en 2004 y 2005.

Boca vuelve a los entrenamientos y ya piensa en el Torneo Clausura

Más allá de la alegría por el título, el equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tendrá poco tiempo de descanso, ya que este lunes retomará las prácticas en el predio de Ezeiza.

El próximo compromiso será el miércoles 25 de noviembre, desde las 21, cuando Boca reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura.

De esta manera, el Xeneize buscará aprovechar el impulso de la consagración continental para continuar su camino en el campeonato local y cerrar un año que ya le permitió sumar importantes títulos a sus vitrinas.