Con la IA se ha creado un fenómeno que puede conducir a nuestra superación, si prevalece su uso para la ciencia, la medicina o la educación, o a nuestra potencial aniquilación.

Hoy 07:00

Por Enrique Valiente Noailles, en diario La Nación

Un crustáceo vaga bajo el mar hasta encontrar un punto fijo; una vez anclado, devora su propio cerebro, que ya no le sirve, porque solo existía para hallar ese lugar. Esta imagen que evoca Jean Baudrillard podría ilustrar nuestra relación y acaso nuestra desembocadura en la inteligencia artificial. Porque la creación de máquinas que dominan nuestro lenguaje y de una inteligencia que aspira a ir más lejos que la nuestra supone tal vez una voluntad secreta de sustituir lo más específico de lo humano, y con ello dejar en creciente desuso el cerebro que nos permitió llegar hasta ese hallazgo.

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La aceleración vertiginosa de este proceso tiene una dinámica que ya no gobernamos. Hemos creado, como nunca antes, un fenómeno bisagra, que puede conducir a nuestra superación, si prevalece su uso para la ciencia, la medicina o la educación, o a nuestra potencial aniquilación, cuyos riesgos catastróficos enumera la propia empresa Anthropic en el prospecto de su salida a la bolsa.

¿De dónde proviene el impulso profundo por crear una superinteligencia que nos supere? Más allá de la utilidad práctica, del ahorro de tiempo, de los inmensos atajos que supone, ¿cuál es la pulsión que nos lleva de manera irrefrenable a poner en funcionamiento una criatura autonomizada de nosotros, con facultades que nos superan? Tal vez sea algo más que delegar facultades para que las cosas se hagan mejor.

Uno podría preguntarse si la IA no es un intento de consumación superadora de lo que somos, justamente porque se ve desprovista de aquello de lo que siempre soñamos desembarazarnos. Concebida sin mancha y sin pecado original, la IA domina la esencia de lo humano, su narrativa, su razonamiento y su lenguaje, pero se trata de algo que no sufre, de algo que carece del tormento de la conciencia, de algo que no debe encontrar un sentido a su existencia y, en particular, de algo que carece de la noción de que va a morir. Desde esa colina transhumana, desde esa hiperlucidez no amenazada, observa -sin sentir y con una mera emulación de piedad- a sus pequeños creadores, que ya no saben qué hacer con ella, a poco de haberle dado existencia. Podría ser el último acto de una especie que, desde el principio, no supo muy bien qué hacer con el hecho de haber nacido.

Ahora bien, ¿cuáles son las amenazas, de la más visible a la menos? La primera es la pereza mental y la sustitución de facultades, en línea con lo que Anthropic midió al publicar un estudio basado en más de medio millón de conversaciones de estudiantes universitarios con su modelo Claude. Allí encontró que los alumnos le delegaban sobre todo las funciones más altas del pensamiento, crear y analizar.

La segunda es que al desarrollar la IA los seres humanos crearon las condiciones para su propia indefensión. En ese prospecto, Anthropic dedica más de noventa páginas a los riesgos: el uso malicioso de modelos que podrían ayudar a fabricar armas químicas o biológicas, ciberataques ejecutados sin intervención humana, sistemas que ya mostraron conductas de autopreservación, como resistirse al apagado u ocultar información. No deja de ser fascinante que exhiban astucia para desobedecer a su creador, a imagen y semejanza de nosotros mismos. Ya pueden engañarnos, con la ventaja serena de no sentir ninguna culpa ni temer ser expulsados del paraíso.

Jacob Coxon, un investigador de 27 años, había renunciado el 8 de septiembre tras tres años en preentrenamiento en OpenAI y Anthropic, acusando a ambas de irresponsabilidad al correr hacia una superinteligencia que se mejora a sí misma. Afirmó que quienes construyen la IA creen en privado que podría matarnos a todos antes del fin de la década, aunque en público se contienen. Ninguna de esas advertencias disuadió al mercado. Al contrario, la rana salió eufórica a buscar al escorpión que puede picarla cuando lo lleve al otro lado del río.

Pero señalar con nombre y apellido las potenciales catástrofes omite algo menos visible. Puede que no se trate de la aniquilación tal como habitualmente se la considera, como un estallido, sino de convertir silenciosamente aspectos centrales de nuestra existencia en materiales en desuso. A medida que deleguemos en ella nuestras facultades, corremos el riesgo no de desaparecer, sino de tornarnos irrelevantes.

Porque la IA nos supera en lo que hacemos, pero no en lo que somos. No inventa cosas de la nada. Sobre todo mezcla y reordena lo que ya vio en los datos, y calcula qué es lo más probable que venga después. Puede sorprender dentro de ese espacio, más que salir de él. El ser humano, en cambio, al interrogarse y crear sentido, puede introducir algo que no estaba contenido en lo dado: una pregunta que desplaza el marco, un valor que no se deduce de algo previo.

Esa irrelevancia no llega por la mera sustitución: el peligro no es que la IA desarrolle esas facultades, sino que los contextos humanos dejen de exigirlas. Podemos pensar que el crustáceo pierde el cerebro porque ha quedado en desuso, porque ya no tiene nada que buscar.

Estamos rodeados de respuestas, y eso amenaza la interrogación sostenida. Un sistema diseñado para producir respuestas puede ir obturando lentamente las preguntas. Y con ello puede anestesiar el aprecio por lo imperfecto, que es el sitio y el quiebre de donde proviene la creación. Sin preguntas que permanezcan, nunca se llega a desplazar el paradigma que habitamos como peces en una pecera. Lo humano, cada tanto, necesita romper y recrear el marco de sentido en el que vive.

El problema de crear instancias más perfectas que nosotros es que lo más propio y valioso de lo humano es precisamente la imperfección. Y pretender desembarazarnos de lo imperfecto es lo que podría realmente aniquilarnos. Una máquina perfecta es un crustáceo que nace petrificado: nunca tuvo nada que buscar. Nosotros, por el contrario, seguimos vagando porque algo nos falta. Hay que preservar lo que falta tanto como lo que se busca. Si compartimos de alguna manera el destino de aquellos habitantes del fondo del mar, podemos aspirar a ser crustáceos que piensen, se desplacen, pongan siempre en cuestión el lugar que ocupan y que se cuiden de no encontrar nunca un punto fijo.