Volver a suspenderlas, como se hizo en 2025, solo aplazaría una discusión que el país se debe.

Hoy 07:04

Por Alejandra Lázzaro, en diario Clarín

Por estos días, a raíz de su suspensión, vuelve a discutirse sobre las PASO. Detrás de un debate que parece técnico hay una pregunta de fondo: cómo eligen los partidos a sus candidatos y qué lugar debe ocupar el Estado en ese proceso.

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Las PASO nacieron con la Ley 26.571, sancionada en diciembre de 2009, y se estrenaron en 2011. Prometían abrir los partidos, sacar el armado de listas de las mesas chicas y dejar que la ciudadanía arbitrara las disputas internas. Quince años después, esa promesa no se cumplió, y por eso me inclino por derogarlas.

Las listas las siguen armando quienes tienen el poder interno. En 2011 ninguna agrupación llevó más de una fórmula presidencial a las primarias; en 2015 hubo apenas dos internas y en 2019, ninguna. Desde la Justicia electoral vi la otra cara: lo que surgía de los expedientes eran los obstáculos y las argucias que algunas fuerzas usaban para mantener el statu quo. Aceptaban competir con fuerzas externas al armar alianzas, pero no abrir la competencia hacia adentro.

Tampoco se ordenó el sistema de partidos. A las generales llegan menos opciones, pero es un efecto electoral: al 30 de abril de 2026 había 44 partidos reconocidos de orden nacional y 710 de distrito, en niveles similares a los previos a la reforma.

El argumento del gasto no es válido por sí mismo: lo que mejora la calidad democrática vale lo que cuesta. Pero las PASO cuestan demasiado para lo que lograron. Solo las de 2023 costaron más de 45.000 millones de pesos, según la Dirección Nacional Electoral. Y no es razonable obligar a todos los ciudadanos a preseleccionar candidaturas cuando los propios partidos no usan esa instancia: terminan funcionando como una gran encuesta nacional obligatoria.

Ahora bien, derogarlas no puede significar que el Estado se desentienda. El proyecto oficial dispone que las internas sean organizadas y financiadas por los partidos, sin intervención estatal. No estoy de acuerdo: mantendría un aporte público razonable y el control de la Justicia electoral. Las elecciones tienen que ser democráticas dentro y fuera de los partidos.

También importan los tiempos. No es aconsejable cambiar las reglas electorales en un año de elecciones, por lo que el debate debería cerrarse el 30 de noviembre, con el fin de las sesiones ordinarias. Volver a suspenderlas, como se hizo en 2025, solo aplazaría una discusión que el país se debe. Sería un avance que las fuerzas políticas debatieran de cara a la sociedad y dieran sus razones.

Esa discusión debería incluir las colectoras, que confunden al electorado. En una presidencial, el votante mira al candidato principal y el efecto arrastre es enorme. El problema no es la Boleta Única de Papel, que en 2027 se estrenará en una presidencial, sino que un mismo candidato aparezca varias veces, acompañado por listas diferentes. Muchos marcarán la primera opción que vean.

Las PASO nacieron de un diagnóstico correcto: los partidos necesitaban abrirse. Fallaron en el método. La respuesta es garantizar internas democráticas, con reglas claras, financiamiento razonable y control judicial. Y hacerlo a tiempo.