La Facultad de Ciencias Sociales prevé realizar el reconocimiento el próximo 10 de diciembre, con la inauguración de una escultura dedicada al fundador del ERP. Desde el Ministerio de Capital Humano solicitaron medidas para impedirlo y el vicerrector de la universidad expresó su rechazo.

Hoy 07:11

El homenaje a Mario Roberto Santucho, máximo referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), desató una fuerte controversia en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El acto está previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales, pero el Gobierno nacional solicitó formalmente que sea suspendido.

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La iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, y recibió el respaldo institucional de la facultad que conduce la decana Ana Arias.

El reconocimiento contempla la inauguración de una escultura en homenaje a Santucho, donada por el colectivo organizador, además de palabras a cargo de su hijo, Mario Santucho. La fecha elegida coincide con el aniversario del retorno de la democracia en Argentina.

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, manifestaron que el pedido busca evitar la realización del encuentro. Además, solicitaron información sobre las actuaciones administrativas y eventuales medidas disciplinarias vinculadas con la organización del evento.

El rechazo desde la conducción de la UBA

En un primer momento, fuentes del rectorado, encabezado por Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, señalaron que no impedirían el homenaje y que respetarían la libertad de cátedra.

Sin embargo, el vicerrector Yacobitti expresó públicamente su rechazo a la iniciativa. "Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76", sostuvo.

También adelantó que impulsará un proyecto ante el Consejo Superior de la universidad para que el organismo se pronuncie en el mismo sentido.

La propuesta generó divisiones dentro de la propia Facultad de Ciencias Sociales. Desde el sector reformista, integrado por representantes de la UCR y otros espacios, cuestionaron el reconocimiento y anticiparon que presentarían una nota de repudio ante el rectorado.

Quién fue Mario Roberto Santucho

Mario Roberto Santucho nació en Santiago del Estero en 1936 y fue uno de los principales dirigentes de la izquierda revolucionaria argentina durante las décadas de 1960 y 1970.

Fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y encabezó su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización que buscaba tomar el poder mediante la lucha armada.

Entre los episodios más resonantes vinculados con el ERP se encuentran el secuestro y asesinato del empresario Oberdán Sallustro, en 1972, y los ataques a instalaciones militares durante los años siguientes.

Santucho murió en julio de 1976, durante un operativo de las fuerzas de seguridad en Villa Martelli, en plena dictadura militar.

Por su parte, el decano electo de Ciencias Sociales, Diego de Charras, quien asumirá en marzo, no descartó revisar la distinción otorgada al dirigente guerrillero.