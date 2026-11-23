Los sospechosos, conocidos como “Mama”, “Pachani” y “Tontín”, habrían interceptado a la víctima en el barrio Borges, le exigieron el pago de un “peaje” y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Después, habrían vendido el rodado por apenas $20.000.

Hoy 07:53

La Justicia ordenó una serie de allanamientos en el barrio Huaico Hondo, donde fueron buscados tres sujetos acusados de protagonizar un violento asalto contra un hombre, a quien habrían atacado con un ladrillo en la cabeza para robarle su bicicleta.

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La investigación, encabezada por la fiscal Yésica Lucas, tiene como imputados a Mariano Morales, alias “Mama”; Thiago Gómez, conocido como “Pachani”, y Ricardo Peralta, apodado “Tontín”. Los tres están acusados del supuesto delito de robo calificado en perjuicio de un hombre de apellido Gómez.

De acuerdo con la denuncia, el episodio ocurrió cuando la víctima circulaba en bicicleta por inmediaciones del Sexto Pasaje y calle 8, en el barrio Borges. Allí habría sido interceptada por los tres sospechosos, quienes primero le exigieron el pago de un “peaje” para permitirle continuar su camino.

Sin embargo, la situación derivó en una violenta agresión. Según la reconstrucción de los investigadores, “Pachani” habría amenazado a Gómez con un cuchillo, mientras que “Tontín” se apoderó de la bicicleta. En tanto, el tercer acusado habría golpeado a la víctima con un ladrillo en la cabeza, provocándole la pérdida del conocimiento.

Tras el ataque, el hombre, ensangrentado y aturdido, radicó la denuncia. La fiscal Lucas dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones, cuyos efectivos lograron establecer que los sospechosos habrían intentado vender la bicicleta en la zona de las canteras por apenas $20.000, pese a su elevado valor económico.

Cuatro allanamientos en Huaico Hondo

Con los elementos reunidos, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una serie de procedimientos que fueron autorizados por la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas.

Los allanamientos se concretaron en cuatro viviendas ubicadas en distintos sectores del barrio Huaico Hondo, entre ellos las calles Fray Juan Grande, La Tablada y Batalla de Pavón, además de domicilios de la zona de las canteras.

Para llevar adelante los operativos fue convocado un importante número de efectivos policiales, ante la resistencia que habrían presentado familiares de los acusados durante los procedimientos.