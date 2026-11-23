La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó el cierre definitivo del procedimiento judicial tras nueve años fuera de España.

Hoy 10:27

El Tribunal Supremo aplicó este lunes la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont, lo que supone el punto y final a su procedimiento judicial, que queda archivado tras nueve años fuera de España y con luz verde para regresar cuando quiera y presentarse a unas elecciones.

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La Sala de lo Penal del Alto Tribunal confirmó el auto de conclusión del sumario dictado por el magistrado instructor, Pablo Llarena, el pasado 3 de noviembre. La amnistía y la conclusión de la causa por malversación de caudales públicos y desobediencia afecta también a los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig. Ambos ya habían vuelto a España hace unas semanas cuando Llarena dejó sin efecto las órdenes de detención nacionales.

El auto de la Sala Penal pone punto final a la causa del "Procés" que se abrió el 31 de octubre de 2017, unas horas después de que el entonces presidente de la Generalitat y varios miembros de su Gobierno salieran de España con destino a Bélgica al saber que la Fiscalía General se iba a querellar contra ellos por rebelión (además de sedición y malversación).

Puigdemont huyó tras liderar, junto a su Gobierno y los partidos independentistas, el proceso unilateral de secesión de Cataluña.

El Supremo intentó durante años que la justicia belga (y, durante un tiempo, la alemana y la italiana) le entregara a Puigdemont para que pudiera ser juzgado en España, como lo fueron en 2019 otros 12 exlíderes del procés.

Los jueces persistieron en su intento tras la entrada en vigor, en julio de 2024, de la ley de amnistía, que fue concebida por el Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos independentistas para propiciar, entre otros efectos, el regreso del expresidente catalán.

Con el fallo de este lunes, se cierra de manera definitiva el sumario del procés.