El sospechoso fue descubierto durante la madrugada del lunes, cuando habría ingresado al vehículo estacionado en pleno centro. La Policía logró localizarlo poco después.
Un joven de 18 años fue aprehendido durante la madrugada del lunes en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, acusado de intentar sustraer elementos de una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública.
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El hecho ocurrió en inmediaciones del hotel Los Cardones, sobre avenida San Martín, entre San Lorenzo y Absalón Rojas. El vehículo, una Fiat Titano blanca, pertenecía a Rafael Alejandro Bazán, de 40 años, oriundo de Catamarca.
Según la denuncia, el propietario advirtió que la ventanilla del lado del acompañante había sido dañada. Sin embargo, constató que no faltaban pertenencias del interior de la camioneta.
A partir de las tareas investigativas y del seguimiento realizado por personal policial, con intervención de la Sala de Monitoreo, los efectivos lograron identificar al presunto autor y localizarlo en un domicilio abandonado del barrio Villa Nueva.
El sospechoso fue identificado como Sergio Agustín Jerez, de 18 años, conocido como «Grillo», con domicilio en el barrio Villa Balnearia.
Por disposición de la fiscal Dahiana Pérez Vicens, el joven quedó aprehendido en el marco de una causa por supuesto robo en grado de tentativa.