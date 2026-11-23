Los añatuyenses se preparan para un día de lluvias irregulares y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 31.1 grados Celsius. El clima se mantendrá inestable en los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta hoy con lluvias irregulares en las cercanías. La temperatura actual es de 22.4 °C, con una sensación térmica de 22.5 °C. La humedad se mantiene en un 70%, lo que podría generar una sensación de incomodidad entre los añatuyenses.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima descienda a 19 °C mientras que la máxima alcanzará los 31.1 °C. Este contraste en las temperaturas podría generar cambios bruscos en el clima a lo largo del día.

El viento sopla desde el este a 11.5 km/h, lo que añade un leve alivio en medio de la humedad. Sin embargo, la posibilidad de lluvias irregulares podría interrumpir cualquier actividad al aire libre que los añatuyenses planeen realizar.

De cara al futuro inmediato, el pronóstico para mañana, 24 de noviembre, indica que las lluvias continuarán, con una mínima de 20 °C y una máxima de 26.8 °C. Esto sugiere que el clima seguirá siendo inestable, lo que afectará las actividades cotidianas.

El miércoles, 25 de noviembre, se prevé un cambio en la condición climática, pasando a estar parcialmente nublado, con mínimas de 20.7 °C y máximas de 29.4 °C. Este cambio podría brindar un respiro a los añatuyenses tras días de lluvias intermitentes.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.