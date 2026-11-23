Se trata de Deep Venture, un vehículo autónomo diseñado junto a la Institución Oceanográfica Woods Hole. Puede soportar presiones extremas, obtener imágenes de alta resolución y elaborar mapas tridimensionales de zonas marinas prácticamente inexploradas.

Hoy 07:55

La NASA, en colaboración con la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI), presentó Deep Venture, un innovador robot submarino autónomo diseñado para explorar las regiones más profundas y desconocidas del océano, con capacidad para operar a hasta 11.000 metros bajo el agua.

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El vehículo fue desarrollado por ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA y especialistas de la institución oceanográfica estadounidense, con el objetivo de facilitar las investigaciones científicas en ambientes extremos, donde la presión y las dificultades de comunicación limitan las exploraciones tradicionales.

A diferencia de otros dispositivos submarinos, Deep Venture puede desplazarse de manera autónoma, sin cables que lo conecten con una embarcación, y cuenta con un diseño compacto y modular que permite adaptarlo a diferentes misiones científicas.

Cómo funciona el robot que explorará las profundidades del océano

El dispositivo está equipado con cámaras de alta resolución y tecnología de fotogrametría, que permite obtener fotografías del fondo marino y transformarlas en reconstrucciones tridimensionales.

Además, puede descender hasta el lecho oceánico, apoyarse sobre él y recolectar muestras, gracias a un sistema que admite la incorporación de sensores e instrumentos científicos según las necesidades de cada investigación.

Con un peso aproximado de 250 kilogramos, el robot puede ser desplegado por equipos reducidos desde distintos tipos de embarcaciones, lo que permitiría disminuir los costos de las expediciones.

“Deep Venture puede ser desplegado por un pequeño equipo desde una amplia variedad de embarcaciones y puede operar de forma autónoma y sin ataduras tras su despliegue”, explicó Allisa Dalpe, ingeniera de investigación de Woods Hole.

La primera gran prueba en las profundidades marinas

En junio de 2026, Deep Venture participó de una expedición científica cerca de Bermudas, donde descendió aproximadamente 6.000 metros para obtener imágenes detalladas del fondo oceánico.

La información recopilada permitió a los investigadores identificar los sectores más relevantes para una posterior inmersión de Alvin, un submarino tripulado utilizado para investigaciones científicas.

Los especialistas destacaron que esta tecnología puede complementar el trabajo de otros vehículos submarinos, permitiendo explorar previamente las zonas y planificar mejor las expediciones.

Un avance para conocer las regiones menos exploradas del planeta

Según los investigadores, una de las principales ventajas de Deep Venture es su capacidad para trabajar en ambientes extremos y con comunicaciones limitadas, lo que abre nuevas posibilidades para estudiar ecosistemas, recursos naturales y formaciones geológicas submarinas.

El desarrollo forma parte de un programa conjunto de investigación que ya había realizado 13 inmersiones autónomas de hasta 5.000 metros en el Golfo de Alaska durante 2024.

Ahora, los científicos esperan construir nuevas unidades para ampliar las investigaciones y obtener información de regiones oceánicas que todavía permanecen prácticamente desconocidas.

Aunque Deep Venture está diseñado para soportar profundidades de hasta 11.000 metros, las pruebas difundidas hasta el momento incluyen la expedición de aproximadamente 6.000 metros realizada cerca de Bermudas.

El proyecto representa así un nuevo avance tecnológico para comprender mejor los ecosistemas de las profundidades marinas y ampliar los límites de la exploración científica.