Las hermanas interpretan a dos mujeres que intentan sobrevivir durante la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial. La película está basada en la exitosa novela de Kristin Hannah y llegará a los cines en marzo de 2027.

Hoy 07:56

Dakota y Elle Fanning compartirán pantalla por primera vez como protagonistas de una película. Sony Pictures presentó el primer tráiler de “The Nightingale”, un drama histórico que reúne a las dos actrices en una historia ambientada durante la Segunda Guerra Mundial.

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La producción adapta la novela homónima publicada en 2015 por la escritora estadounidense Kristin Hannah, que se convirtió en un éxito editorial internacional.

En la película, Dakota interpreta a Vianne Mauriac, mientras que Elle encarna a su hermana menor, Isabelle Rossignol. Ambas deberán enfrentar la ocupación alemana de Francia, aunque elegirán caminos muy diferentes para sobrevivir.

Mientras Vianne intenta proteger a su familia y mantener a salvo a su hija, Isabelle decide involucrarse activamente en la resistencia francesa, enfrentándose a situaciones de enorme peligro.

El primer adelanto muestra precisamente esas diferencias entre las hermanas. En una de las escenas, Isabelle le cuenta a Vianne que presenció el asesinato de varias personas y sostiene que deben hacer algo. Su hermana, preocupada por las consecuencias, le pide que se mantenga alejada de los problemas.

Un proyecto esperado durante años

La película tiene un significado especial para las protagonistas: es la primera vez que Dakota y Elle actúan juntas en escenas de una misma producción.

Aunque ambas aparecieron en “I Am Sam” (2001), Elle interpretaba entonces a la versión infantil del personaje de Dakota y no compartieron escenas.

Dakota Fanning

Las actrices habían manifestado durante años su interés por encontrar un proyecto que les permitiera trabajar juntas. Finalmente, la historia de Kristin Hannah las convenció de dar ese paso.

Además de protagonizarla, las hermanas participan como productoras, junto a Reese Witherspoon y su compañía Hello Sunshine.

Elle Fanning

El elenco también incluye a Mark Rylance, Shira Haas, Edmund Donovan y Albrecht Schuch. La dirección está a cargo de Michael Morris, mientras que el guion fue desarrollado por Dana Stevens y Ann Peacock.

Cuándo se estrena

“The Nightingale” tiene previsto su estreno en los cines el 19 de marzo de 2027, con distribución de Sony Pictures.

La novela original vendió millones de ejemplares en todo el mundo y fue traducida a numerosos idiomas. Su adaptación cinematográfica es uno de los proyectos que más expectativa genera entre los seguidores de las hermanas Fanning, que finalmente podrán verlas compartir protagonismo en la pantalla grande.