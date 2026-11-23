Marvel Studios confirmó el regreso de la actriz al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La noticia se conoció a través de un video publicado en las redes sociales del estudio, mientras Steinfeld promocionaba su próxima película animada, “Hexed”.

Hoy 07:28

Hailee Steinfeld volverá a interpretar a Kate Bishop en “Avengers: Doomsday”, la esperada película de Marvel Studios que llegará a los cines en diciembre de 2026.

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La confirmación llegó a través de una publicación en las cuentas oficiales de Instagram de Marvel Studios y Disney Animation. En el video, la actriz aparece promocionando su nuevo proyecto, “Hexed”, cuando advierte que recibió una silla de director que pertenece a otra película.

Hailee Steinfeld

Al mostrarla frente a cámara, se observa una silla negra con su nombre. El mensaje que acompañó la publicación terminó de despejar las dudas: “Mirá a Hailee Steinfeld en ‘Hexed’ antes de que regrese en ‘Avengers: Doomsday’”.

De esta manera, Marvel confirmó oficialmente la participación de la intérprete en la próxima gran producción de los Vengadores, aunque todavía no brindó detalles sobre la importancia que tendrá su personaje en la historia.

En la ficción, Bishop es una joven arquera con grandes habilidades que admira a Hawkeye y termina convirtiéndose en su compañera. La historia también la posicionó como una posible sucesora del héroe dentro del universo Marvel.

Posteriormente, la actriz tuvo una breve aparición en la escena poscréditos de “The Marvels” (2023), cuando Kamala Khan (Iman Vellani) se presenta en su departamento para proponerle formar parte de un nuevo equipo de superhéroes.

Esa secuencia alimentó las especulaciones sobre la posible aparición de los Jóvenes Vengadores, aunque Marvel todavía no confirmó que ese grupo vaya a reunirse en “Doomsday”.

Una película con grandes regresos

La incorporación de Steinfeld se suma a otras confirmaciones importantes para la producción. Entre ellas se encuentra el regreso de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, cuya participación quedó anticipada en la escena poscréditos del final de “VisionQuest”.

Hailee Steinfeld

La película estará dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”, y tendrá a Robert Downey Jr. como Victor von Doom, también conocido como Doctor Doom.

“Avengers: Doomsday” tiene previsto su estreno cinematográfico para el 18 de diciembre de 2026 y reunirá a personajes de distintas etapas y universos de Marvel.

Por el momento, el estudio mantiene bajo reserva los detalles de la trama y el alcance de las participaciones de varios de sus protagonistas.