Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo se presentan inestables para el inicio de la semana. Los termenses deberán prepararse para lluvias irregulares y temperaturas moderadas.

Hoy 08:01

Hoy, Lunes 23 de noviembre de 2026, los termenses se despertaron con lluvia irregular en las cercanías, lo que marca el inicio de una jornada con condiciones climáticas cambiantes. La temperatura actual se sitúa en 19.6 °C, con una sensación térmica de 21.4 °C, lo que sugiere un ambiente algo fresco y húmedo.

La humedad en la región es notablemente alta, alcanzando el 92%, lo que contribuye a la sensación de incomodidad en el aire. El viento sopla a una velocidad de 5.8 km/h desde el sureste, pero no se espera que esto alivie las condiciones de lluvia.

De acuerdo con las proyecciones, para el día de hoy se prevé que las lluvias continúen, con una temperatura máxima de 28.2 °C y una mínima de 19.6 °C. Es un día que invita a llevar paraguas o impermeables si se piensa salir.

Mañana, martes 24 de noviembre, la situación mejorará ligeramente con llovizna ligera, donde se anticipa una mínima de 20.8 °C y una máxima de 24.9 °C. Sin embargo, los termenses seguirán experimentando un clima algo húmedo y fresco.

Para el miércoles 25 de noviembre, se pronostica el regreso de las lluvias irregulares, con un rango de temperaturas que oscilará entre 19.8 °C y 28.4 °C. Es recomendable que los habitantes de Termas de Río Hondo permanezcan atentos a las actualizaciones del clima durante estos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.