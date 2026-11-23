Los bandeños se preparan para un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias irregulares y temperaturas agradables. El pronóstico sugiere que esta tendencia continuará en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños experimentan una clima marcado por lluvias irregulares en las cercanías, lo que puede afectar las actividades al aire libre. La temperatura actual se sitúa en 21.7 °C, con una sensación térmica ligeramente superior de 22.6 °C.

La humedad en la región es del 77%, lo que contribuye a una sensación de calor más intensa. El viento sopla a 8.6 km/h desde el este-sureste, lo que podría disminuir la sensación de bochorno en ciertas horas del día.

Para el día de hoy, se prevé que las temperaturas oscilen entre una mínima de 21.1 °C y una máxima de 29.7 °C. Esto indica que, a pesar de las lluvias, la tarde podría ofrecer un clima cálido y húmedo para los bandeños.

En el pronóstico de mañana, martes 24 de noviembre, se anticipan condiciones similares con lluvia irregular y temperaturas que variarán entre 20.5 °C y 26.8 °C. Es un buen momento para que los bandeños se preparen para posibles lluvias en sus actividades diarias.

Finalmente, el miércoles 25 de noviembre se espera otro día de lluvia irregular, con temperaturas que nuevamente oscilarán entre 21.1 °C y 29.7 °C. Los bandeños deben mantenerse informados y estar listos para las variaciones climáticas en los próximos días.

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