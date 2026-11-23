La protagonista de “Euphoria” recordó su experiencia en el thriller erótico “The Voyeurs”, de 2021, y explicó cómo cambió su percepción después de ver la película terminada. También cuestionó el doble estándar de Hollywood a la hora de juzgar los desnudos de hombres y mujeres.

Hoy 08:10

Sydney Sweeney reconoció que hubo una escena íntima de su carrera que la llevó a cuestionarse si había mostrado demasiado frente a las cámaras. Se trata de una secuencia de “The Voyeurs”, el thriller erótico que protagonizó en 2021 junto a Justice Smith.

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La actriz estadounidense recordó aquella experiencia durante una entrevista con la revista Cosmopolitan, en la que habló sobre la exposición que implica participar en producciones con desnudos y escenas sexuales.

“Cuando vi The Voyeurs por primera vez, me pregunté si me había excedido”, confesó Sweeney al referirse a su reacción después de observar el resultado final de la película.

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La reflexión no significó necesariamente un arrepentimiento por haber aceptado el papel, pero sí puso de manifiesto cómo puede cambiar la percepción de una intérprete cuando contempla su trabajo terminado y se enfrenta a la mirada del público.

El doble estándar de Hollywood

Durante aquella conversación, Sweeney también cuestionó la manera desigual en que la industria cinematográfica y los espectadores juzgan los desnudos masculinos y femeninos.

La actriz señaló que los intérpretes hombres pueden recibir elogios y reconocimiento por protagonizar escenas de desnudos, mientras que las mujeres suelen ser objeto de críticas que reducen su desempeño artístico a su exposición física.

“Hay recopilaciones de una hora de duración de actores masculinos de fama mundial con escenas de desnudos que ganan premios Óscar y reciben elogios por ello”, sostuvo.

Y agregó: “Pero en el momento en que una mujer lo hace, se la degrada. No son actrices. Simplemente se quitan la ropa para conseguir un papel”.

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Sweeney también hizo referencia al impacto de las redes sociales, donde fragmentos de películas y series suelen circular separados de su contexto original. En ocasiones, escenas pensadas para desarrollar una historia o un personaje terminan convertidas en videos virales o GIF que concentran toda la atención.

Una carrera marcada por los personajes provocadores

La actriz, que alcanzó una enorme popularidad internacional gracias a su interpretación de Cassie Howard en “Euphoria”, se convirtió en una de las figuras jóvenes más reconocidas de Hollywood.

A lo largo de su carrera participó en producciones que incluyeron escenas de desnudos y situaciones de fuerte contenido sexual, aunque ha insistido en que filmarlas está lejos de ser una experiencia romántica o espontánea: se trata de un trabajo técnico y profesional.

En “The Voyeurs”, dirigida por Michael Mohan, interpretó a Pippa, una joven que comienza a observar obsesivamente la vida íntima de sus vecinos junto a su pareja, interpretada por Justice Smith.

La película, estrenada en 2021, exploró los límites de la privacidad, el deseo y el voyeurismo, y se convirtió en uno de los trabajos más comentados de la actriz por su contenido erótico.

Con sus declaraciones, Sweeney volvió a poner sobre la mesa un debate recurrente en Hollywood: por qué la exposición física de las actrices continúa siendo juzgada con una vara diferente a la de sus colegas masculinos.