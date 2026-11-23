El encuentro se realizará el 27 de noviembre en el Complejo Juan Felipe Ibarra, con la participación de modelos, reinas y delegaciones de distintas provincias.

Hoy 08:44

Santiago del Estero se prepara para vivir una nueva edición de Santiago Moda 2026, que este año se realizará junto a la Gala Provincial Miss Argentina Santiago del Estero.

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El evento tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, a las 20:30, en el Complejo Juan Felipe Ibarra, con la participación de entre 60 y 80 modelos, academias, diseñadores y delegaciones de Salta, Tucumán y La Rioja.

La propuesta, organizada por Paola Zuain y Naín Guzmán, contará con modelos locales, alumnas de la Academia Paola Zuain - Pro Elite, invitadas y representantes de distintas provincias.

Uno de los momentos centrales será la elección de la representante santiagueña para Miss Argentina, instancia que contará con 11 candidatas que buscarán obtener el título provincial y acceder a la final nacional, prevista para enero en Buenos Aires.

Además, la noche tendrá intervenciones artísticas, propuestas escénicas y distintas sorpresas que combinarán moda, talento y espectáculo.

De esta manera, Santiago Moda 2026 buscará reunir a referentes de distintas provincias y poner en valor el talento local en una noche dedicada a la moda, la belleza y la representación santiagueña.