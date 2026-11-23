La fiesta patronal tendrá como momentos centrales la procesión de las 18 y la misa solemne de las 19, presidida por el cardenal Vicente Bokalic. La jornada incluirá bautismos, celebraciones eucarísticas y una serenata en honor a la Virgen.

Hoy 08:47

Sumampa vivirá este lunes una de las jornadas religiosas más importantes del año con la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, patrona del pueblo santiagueño. La celebración central tendrá lugar a las 19 horas y será presidida por el arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, cardenal Vicente Bokalic.

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Bajo el lema “María de la Consolación: caminar juntos, escuchar y sembrar la paz”, miles de fieles y peregrinos participan de las actividades religiosas organizadas en el Santuario Histórico Nacional de Sumampa Viejo, en una celebración marcada por la fe y la devoción a la Virgen.

Los festejos comenzaron el pasado 11 de noviembre con la tradicional procesión desde la parroquia hasta el santuario, a lo largo de un recorrido de 3,5 kilómetros. Allí se desarrolló la novena hasta el 19 de noviembre, con jornadas de oración y reflexión sobre la familia, la paz y la vida comunitaria.

Posteriormente, entre el viernes 20 y el domingo 22, se llevó adelante el Triduo Solemne, que incluyó la peregrinación juvenil, procesiones de antorchas, serenatas y celebraciones eucarísticas.

Cronograma de actividades para este lunes 23 de noviembre

La jornada central contempla distintas actividades para los devotos que llegaron hasta el santuario:

- 8.00: Santa Misa de Peregrinos.

- 10.00: Santa Misa.

- 11.00: Bautismos en el Santuario.

- 17.30: Animación y preparación para la procesión.

- 18.00: Procesión con la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Consolación.

- 19.00: Solemne Celebración Eucarística Central, presidida por el cardenal Vicente Bokalic.

- 21.00: Serenata en honor a la Virgen.

Las celebraciones patronales concluirán este martes 24, con misas destinadas a los peregrinos a las 10 y a las 19 horas.

De esta manera, Sumampa vuelve a convertirse en un punto de encuentro para los devotos de distintos lugares de Santiago del Estero y del país, que cada año renuevan su fe y devoción a Nuestra Señora de la Consolación.