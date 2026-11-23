El hecho de sangre se registró sobre calle Magallanes, en el barrio Juan Felipe Ibarra.

Hoy 09:57

Un violento incidente alteró la mañana de este lunes feriado en el barrio Juan Felipe Ibarra.

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De acuerdo a lo informado por la policía, y por causas que se investigan, Rodrigo Gómez, un muchacho de 25 años domiciliado en el mencionado barrio, fue trasladado al hospital Regional Ramón Carrillo luego de recibir dos puntazos a la altura del tórax.

Según las fuentes, el agresor ya se encuentra identificado y es buscado por la policía.

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