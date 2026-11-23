La actriz estadounidense se refirió a las versiones que la señalan como posible protagonista femenina de la nueva entrega de la saga, que tendrá a Robert Pattinson como el agente 007. Sin embargo, puso en duda su participación.

Hoy 10:36

Alexandra Daddario rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con la próxima película de James Bond, luego de que su nombre comenzara a circular entre las posibles candidatas para interpretar a uno de los personajes femeninos de la franquicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una entrevista con Hollywood ReelTime, la actriz de The White Lotus fue consultada sobre las versiones que la relacionan con la producción protagonizada por Robert Pattinson, quien recientemente fue confirmado como el nuevo agente 007.

«Internet dice cosas. Realmente no lo sé. Estoy muy emocionada por ver la próxima película de Bond, pero no creo que vaya a formar parte de ella», respondió Daddario, quien también consideró que en las redes sociales pueden difundirse todo tipo de especulaciones.

Su compañero de entrevista, el actor Finn Wittrock, se mostró algo más optimista y le respondió: «Nunca digas nunca».

Te recomendamos: Léa Seydoux se desentiende del futuro de James Bond y lanza una frase contundente sobre la próxima chica 007

La posibilidad de que Daddario se incorpore a la saga surgió a partir de comentarios de seguidores y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, no existe ninguna confirmación oficial sobre su participación, ni se anunció quién interpretará al personaje femenino principal de la próxima película.

Entre las actrices cuyos nombres también aparecen en las especulaciones figuran Margaret Qualley, Sydney Sweeney, Anya Taylor-Joy y Florence Pugh.

La nueva película será dirigida por Denis Villeneuve, responsable de Dune, y contará con un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. El rodaje está previsto para comenzar en 2027.

Mientras tanto, Alexandra Daddario se encuentra promocionando Hershey, un drama biográfico en el que interpreta a Catherine «Kitty» Hershey, esposa del empresario Milton Hershey.