La conductora expresó su rechazo a una secuencia en la que uno de los personajes acosa a una mujer en la playa. Su comentario generó un intenso intercambio de opiniones en las redes sociales.

Hoy 10:58

La conductora Nati Jota quedó en el centro de un debate en redes sociales luego de publicar una crítica sobre una escena de Grand Theft Auto VI (GTA VI), el esperado videojuego de Rockstar Games.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La polémica comenzó cuando la periodista compartió en su cuenta de X un video en el que se observa a uno de los personajes del juego acosando durante varios minutos a una mujer que se encuentra sola en la playa.

Junto a las imágenes, Nati Jota manifestó su rechazo a la situación y escribió: "Que te divierta hacer esto incluso en un juego", acompañado por varios emojis de banderas rojas.

La conductora también agregó: "Estoy segura de que si había opción de alguna acción más al acecharla, la hubiera hecho, pero el juego no llega a tanto aún".

Sus publicaciones generaron numerosas respuestas de usuarios que cuestionaron su postura. Algunos defendieron el contenido del videojuego y señalaron que ese tipo de situaciones forman parte de la identidad de la franquicia, mientras que otros aprovecharon para dirigirle críticas personales.

Entre los comentarios que circularon se leyeron frases como "Es un juego que tiene casi 30 años y siempre se trató de eso" y "Si no te gusta, no lo juegues".

La repercusión de GTA VI

El nuevo título de Rockstar Games tiene como protagonistas a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se involucra en distintos delitos y conflictos con organizaciones criminales.

El videojuego generó una enorme repercusión desde su lanzamiento, tanto por sus ventas como por la actividad de los usuarios en plataformas de streaming como Twitch, YouTube y Kick.

En ese contexto, las escenas que se difunden en internet y las distintas interpretaciones de los jugadores alimentan debates que exceden el ámbito de los videojuegos y llegan a las redes sociales.