La decisión fue comunicada este lunes y entró en vigencia de inmediato. Tras el anuncio, las acciones de la compañía registraron una suba superior al 25%.

Hoy 11:45

La empresa Nvidia anunció la reincorporación de Jensen Huang como Director Ejecutivo, luego del escándalo que incluyó un romance del ex-CEO con una presunta espía china.

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Huang había renunciadopoco más de una semana atrás, mientras la junta directiva de la empresa analizaba su salida.

Sin embargo, el consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su “franqueza y capacidad de liderazgo”, indicó la empresa en un comunicado citado por AFP.