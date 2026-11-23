El Lobo recibirá este lunes a la Lepra en La Plata, en un duelo decisivo por los octavos de final. El ganador se enfrentará al vencedor del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia.
Gimnasia de La Plata y Newell's Old Boys protagonizarán este lunes uno de los últimos encuentros de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de TNT Sports Premium.
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