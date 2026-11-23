La conductora se refirió al conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi y dejó abierta la posibilidad de resolver sus diferencias con el paso del tiempo. Además, habló sobre su presente sentimental junto a Martín Migueles.

Hoy 17:10

Wanda Nara volvió a hablar públicamente sobre el conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi y dejó una serie de declaraciones sobre su presente personal, su relación con el futbolista y la posibilidad de encontrar una solución a las diferencias que todavía los enfrentan.

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En una entrevista con el programa Infama, emitido por América, la conductora se mostró tranquila frente a las cámaras y aseguró que prefiere dejar los asuntos legales en manos de los profesionales que se ocupan de ellos.

“Lo dejo todo en manos de la gente que se ocupa”, expresó al ser consultada sobre los episodios recientes que volvieron a colocarla en el centro de la atención mediática.

Uno de los momentos más destacados de la conversación llegó cuando le preguntaron si estaría dispuesta a sentarse a tomar un café con Mauro Icardi para intentar resolver los asuntos pendientes entre ambos.

“Es un poco de tiempo. Yo creo que el tiempo cura y mejora todas las cosas”, respondió Wanda, quien recordó que logró recomponer su vínculo con Maxi López, su anterior pareja.

“Hay mucha gente metida en el medio y, a veces, cuando vos te sentás, como me pasó con Maxi, te tomás un café y resolvés un montón de cosas”, explicó.

En ese sentido, manifestó su confianza en que la situación pueda encaminarse con el paso del tiempo. “Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción”, sostuvo, antes de lanzar una frase que llamó especialmente la atención: “Tarde o temprano se va a aclarar todo”.

Sin embargo, cuando le consultaron específicamente sobre el pedido de una medida perimetral presentado por Icardi en medio de las actuaciones judiciales, la empresaria evitó profundizar. “No voy a hablar de eso. La verdad es que es lo que vieron”, respondió.

Qué dijo sobre su relación con Martín Migueles

Durante la entrevista, Wanda también habló de su presente sentimental junto a Martín Migueles, a quien describió como una persona tranquila y de perfil bajo.

“Muy tranquila, muy libre”, aseguró sobre cómo se siente actualmente. Luego explicó: “Cuando digo libre es que hago lo que quiero. Soy sagitariana y necesito todo el tiempo tener un poco de aire”.

La conductora también destacó el acompañamiento que recibe de su pareja en cuestiones familiares y aseguró que prefiere mantener algunos aspectos de su relación alejados de la exposición pública.

Por otra parte, se refirió a sus próximos compromisos profesionales y adelantó que, una vez que termine su participación en MasterChef, tiene previsto tomarse vacaciones.

Así, entre sus proyectos laborales y las situaciones judiciales que todavía debe resolver, Wanda Nara dejó abierta la posibilidad de una futura reconciliación en el trato con Mauro Icardi, aunque evitó dar precisiones sobre los procesos legales en curso.