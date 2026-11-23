El entrenador del Pincha se mostró confiado de cara a la definición del próximo sábado en Montevideo. Destacó el carácter de sus jugadores y aseguró que el equipo está preparado para afrontar un partido histórico.

Hoy 16:42

Estudiantes de La Plata se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras, el próximo sábado 28 de noviembre en Montevideo. En la previa del encuentro, el entrenador Alexander Medina expresó su confianza en el plantel y destacó la importancia del aspecto emocional para afrontar una definición de semejante magnitud.

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En una entrevista difundida por la Conmebol, el Cacique analizó las características de su equipo y explicó por qué considera que sus jugadores estarán a la altura del desafío. "Nuestro equipo es muy emocional. Cuando nosotros tenemos la emoción a flor de piel, por lo general, jugamos bien", afirmó.

En esa misma línea, el técnico uruguayo dejó un mensaje de optimismo para los hinchas del Pincha. "Creo mucho en este equipo, que va a estar a la altura de lo que es una final, de lo que es la historia de Estudiantes y de lo que es nuestro presente", sostuvo.

Medina también destacó la personalidad que mostró Estudiantes durante los compromisos decisivos de la temporada. "Cada partido importante que hemos jugado este año, el equipo lo ha sacado adelante con juego, con fútbol y con corazón", aseguró, convencido de que sus dirigidos volverán a responder en el momento más importante.

Además, consideró que la intensidad emocional será inevitable en un encuentro de estas características y anticipó que la emoción estará presente durante la definición del sábado, cuando el conjunto platense busque sumar una nueva conquista internacional.

Después de la consagración de Boca en la Copa Sudamericana, el fútbol argentino tendrá otra oportunidad de festejar a nivel continental. Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores, luego de los títulos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009.

La final ante Palmeiras se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 17 (hora argentina), en el estadio Centenario de Montevideo. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.